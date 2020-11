Grave lesión fue en un importante vaso de circulación al cerebro

Redacción – Un niño de tan solo dos años y seis meses de edad, fue atacado por un perro y le causó varias heridas. Por ello, fue sometido a una cirugía de emergencia en el hospital de Limón y, posteriormente, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños (HNN).

El director general a.i. del HNN, Carlos Jiménez, indicó que el menor tiene mordeduras en varias partes de su cuerpo, incluyendo en su cuello, pero la más grave es en uno de los vasos que lleva circulación al cerebro.

Jiménez agregó que la cirugía en el Hospital Tony Facio fue la que le salvó la vida.

Por su condición delicada, se requirió trasladarlo al HNN. Fue llevado vía aérea hasta el Aeropuerto Juan Santamaría por el Servicio de Vigilancia Aérea.

Son aproximadamente 150 niños que se atienden anualmente en el centro hospitalario por mordeduras de perro, donde 20 de ellos -en promedio- requieren hospitalización, según Jiménez.

El médico hace un llamado a los padres de familia y dueños de los perros para que se mantengan alertas por estas situaciones que se pueden dar más frecuente de lo que se cree.

Pide que los niños no estén frente al perro viéndolos fijamente, que no los persigan y que no jueguen con perros desconocidos o agresivos.

A los padres se les sugiere vigilar que los menores no jalen las orejas o la cola de los perros, pues eso puede molestarlos. Entre otras acciones que pueden generar conductas agresivas en el animal.

Para los dueños, se recomienda evitar que su mascota salga de su propiedad sin correa, pero no dejarlos amarrados para que no se tornen bravos.