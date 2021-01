Arreola ha sido elogiado por el liguismo

Redacción – El defensor mexicano del León, Daniel Arreola, asegura que no vino al club erizo de paseo, sino que vino a trabajar y dejar su huella en la institución.

Arreola se ha visto muy bien en los partidos que ha visto acción en el torneo tico, debido que se le ha visto con gran seguridad y aplomo en línea defensiva.

Esas grandes condiciones le han válido elogios del liguismo, que está muy contento con el defensor, que asegura estar listo para las semifinales de Liga Concacaf.

A sus 35 años, el mexicano se integró muy bien al plantel de Alajuelense, gracias al gran recibimiento que le dieron los líderes Bryan Ruiz, Leonel Moreira y Junior Díaz.

Su arribo a La Liga lo ve como un reto en su carrera, ya que pese a los chances que tenía de poder seguir en México, Arreola alistó maletas y firmó con el equipo rojinegro.

Es por ello, que deja claro que tiene un doble responsabilidad con el León, la cuál es hacer las cosas e ir en busca de los títulos que disputa el plantel erizo en el semestre.

Daniel Arreola habló en conferencia de prensa y asegura estar listo para el duelo ante Olimpia de Honduras, pero eso sí, deja claro que quiere dejar huella en Alajuelense.

«Siempre he sido un hombre de retos, me considero así. En los equipos que he pasado por México son más de seis y en cada equipo que pase dejé una huella de mí e intente dejar siempre lo mejor, pero la prensa y la afición son los analistas y dirán.

Es un reto pese que yo tenía el chance que quedarme en México, quise venir acá por todo lo que englobaba, conlleva venir a un equipo campeón, tiene la doble responsabilidad de venir y hacer las cosas bien, porque el objetivo es buscar el campeonato.

Creo que un equipo campeón eso es a lo que aspira, venimos a eso y venimos a trabajar duro. Siempre lo he dicho no vengo de paseo, vengo a trabajar y quiero dejar huella en La Liga, mi paso por acá va ser importante para mí y para el equipo.

En mi trayectoria creo que salir de mi país y de la comodidad a otro país, venir a luchar y buscar el campeonato, eso habla del hambre y las ganas que uno tiene, eso es importante y va hacer que suene en todos lados», afirmó Arreola.

El duelo entre Alajuelense y Olimpia será este 20 de enero a las 9:15 de la noche en el Morera Soto, que será testigo de la semifinal del torneo regional.