Redacción- La conocida expresentadora Glenda Peraza volvió a mostrar sus nalgas naturales y editadas para que las personas se den cuenta que «no todo lo que ven en redes en verdad».

«Porque ustedes me lo pidieron. Recuerden NO TODO LO QUE VEN REDES ES VERDAD, hay mil truquitos, retoques, filtros, y de más. Para muestra un botón misma foto la primera al lo que hay celulitis bueno nalgas sonrientes y la segunda retocada nalgas no sonrientes cero celulitis, gente eso NO EXISTE una en millón tal vez.

La naturaleza del ser humano es esa todos tenemos nuestras cositas y 🤷🏼‍♀️», dijo Peraza sus redes.

LEA TAMBIEN: Pareja de 12 y 15 años se convierten en padres de bebé prematuro

La modelo ignora críticas y publicó una foto para motivar a otras mujeres. Peraza recibió cientos de comentarios y «me gusta» por subir la fotografía sin filtros.

«La próxima vez que mires mucha perfección en una foto o cuerpos mis amores, póngale la firma ahí hay truquitos y se vale pero no abusen porque después en la vida real.

Bueno un consejito más sobre las redes y lo que nos venden. En lo personal me gusto en las 2 recuerden mucho es pose y actitud, si usted se la cree vale un picado lo que demás piensen JAMÁS dejes de ponerte o de hacer algo por los demás…prométase que no lo vas a permitir», agregó.

Es importante resaltar que la guapa presentadora es conocida por impulsar a las mujeres a atreverse, a quererse y ser felices. En esta ocasión, no pasó por alto la oportunidad de enviarle un sentido mensaje a sus seguidoras para que también se animen a mostrar su cuerpo y se sacudan de las críticas.

«Vean en esta vida si te dicen cosas bonitas es alargador pero es sólo eso y el que te tira veneno, odio y critica es más fan que todos porque no se pierde nada están pendiente siempre y sabe más que cualquier medio de comunicación, familiar o amigo de su vida y lo más chiva es que hasta sacan tiempo para escribir, así que usted siga VIVA, eso lo aprendí de mi madre la sabiduría no se gana a gratis ella NUNCA hizo lo que la gente le decía que hiciera SIEMPRE hizo lo que ella deseo pero jamás hizo daño a terceros», finalizó.