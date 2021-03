Escuadra nacional cayó por marcador de 1-0 ante Estados Unidos

Redacción- Douglas Sequeira asegura sentirse muy dolido por la derrota que sufrió La Sele Sub-23 este jueves a manos del combinado de Estados Unidos.

El técnico del combinado patrio no escondió su tristeza por la caída que tuvo su equipo en el debut del Preolímpico de la Concacaf.

Debido a que la derrota por marcador de 1-0 complica desde ya el sueño olímpico del cuadro nacional, quienes se encuentran disputando este torneo en Guadalajara.

La situación es aún más complicada para la Tricolor por el grupo en el que se encuentra ubicada, puesto que en el mimo también se ubican los representativos de México y República Dominicana.

«El empate me duele, me duele bastante por el grupo, verlos tristes me duele pero ahora lo que queda es recuperar, hacer la crioterapia y analizar a México, ya lo tengo analizado pero ya verlo en vivo es otra cosa y buscar el partido del próximo domingo».

«Nosotros sabemos que el grupo es bastante fuerte, nosotros queríamos ganar el día de hoy, queríamos empatar lo mínimo, lo buscamos de todas formas, nosotros teníamos una estrategia de juego, el grupo la ha entendido, la ha trabajado súper bien, yo estoy muy contento con los 20 jugadores que he escogido porque juegan dos posiciones y lo hacen a una intensidad bastante alta y juegan el fútbol que el jugador costarricense tiene», comentó Sequeira.