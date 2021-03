Quesada ganó cinco títulos en Alajuelense

Redacción – Alfonso Quesada: el exmanudo que destaca entre los mejores porteros de la segunda división defendiendo los colores del histórico club, Barrio México.

Muchos fanáticos de Alajuelense recuerdan con mucho cariño a Quesada, quién vistió los colores del León del 2009 al 2016, donde se dio el lujo de ganar cinco títulos.

Su período por La Liga vive en la memoria del arquero, que todavía se emociona cuando habla de su paso por la escuadra eriza, la cuál lo respaldó siempre.

Esos días con la escuadra rojinegra son parte de los grandes recuerdos que guarda el oriundo de San Carlos, Alajuela, que ha encontrado un renacer en el equipo canela.

Quesada dejó atrás los malos ratos por causa de lesiones en su hombro, cuestiones personales como lo es mantener su peso ideal y entre otras situaciones.

La llegada al club rojiblanco se dio gracias a la confianza que le depósito la directiva, la cuál quedó encantada con la calidad de Alfonso tras su paso Rosario de Naranjo.

Los buenos términos y garantías que le ofreció el Barrio México encantaron a Quesada, que no dudó en aceptar en estampar su firma con la institución capitalina.

Desde su llegada al cuadro josefino, el arquero se ha esforzado bastante y ya ha logrado bajar 15 kilos, los cuáles le han ayudado a ver mejor bajo palos.

La mejora en su condición física ha sido notable y en lo que va del torneo ha visto acción en cinco partidos, en los cuáles ha permitido siete goles con el club mexicanista.

Solamente estuvo ausente en un juego por decisión técnica. Esa constancia lo ha colocado entre los mejores portero del barrio, que es líder del Grupo C con 16 puntos.

En el pasado fin de semana, Quesada se lució tapando un penal en el último minuto ante Uruguay de Coronado y así guiar al triunfo por 1-2 al Barrio México.

Alfonso Quesada conversó con AMPrensa.com y asegura que está muy cerca de alcanzar su mejor nivel, el cuál lo llevó a permanecer muchos años en Alajuelense.

«Gracias a Dios me siento muy bien y la confianza que me han dado los profesores, el trabajo que estamos realizando y sé que me ha costado mucho después de un año, tanto en la parte física como en minutos de juego.

Pero siento que estoy agarrando mi mejor nivel y el Alfonso Quesada que todos conocieron en La Liga, para nadie es un secreto que he luchado contra el peso y ya estoy cerca de mi peso ideal tras bajar 15 kilos. He hecho muy bien las cosas y ahora el penal tapado en el último minuto ante Uruguay de Coronado me motiva más.

Para eso hay que seguir trabajando y siento que estamos haciendo bien las cosas. Tengo metas y tengo sueños con el equipo, que está manejando de forma profesional, algo que tiene motivado al equipo, porque nos tienen todos los implementos necesarios, frutas, buena ropa y entre otras cosas. Sinceramente estoy feliz en Barrio México», dijo Alfonso Quesada a AMPrensa.com .

La experiencia de Quesada en clubes de primera lo ha convertido en un consejero de lujo para Ariel López y Anyelo Fernández, quiénes también son porteros en el barrio.

La escuadra canela cuenta en su planilla con otros hombres de rodaje como Jameson Scott, Verny Scott, Fabrizio Ronchetti, Ismael «Chucky» Gómez y Heiner Mora.