Estudiantes de Odontología de la UCR salen a restaurar las sonrisas de habitantes de la calle

Redacción- Estudiantes de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) junto con la iniciativa de “Chepe se baña” devolverán sonrisas a los habitantes de calle.

Y no cualquier sonrisa, sino una llena de salud. Desde la voz de Carlos Alberto Ramírez Ortega, el primer adulto mayor atendido en el campamento de Chepe se baña ubicado en Pavas, la gratitud es auténtica y lo refuerza con una sonrisa que es incapaz ocultarse completamente detrás de su mascarilla.

“Tenía tamaño tiempo de no ir al dentista que, más bien, los dientes me han durado mucho. Aquí me hicieron limpieza y ya hasta me dijeron que me iban a buscar para darme una prótesis porque no tengo muelas. Me han tratado muy bien, me han tratado como persona”, agregó don Carlos, mejor conocido como Ratón por sus compañeros de campamento.

Gracias a don Carlos inicia oficialmente el involucramiento de los jóvenes, con el cual se pretende impactar entre 15 a 30 personas habitantes de calle por rotación. Es decir, cada dos meses, cuando el programa Chepe se baña recibe a nuevos miembros.

Mediante el aporte de los alumnos se podrán eliminar los focos de infección en personas que llevan hasta 30 años sin visitar a un profesional en odontología y a las cuales les cuesta alimentarse por tener varias piezas en mal estado.

Tan solo su desarrollo le llevó más de seis meses al personal administrativo y docente de la Facultad de Odontología y ya se empiezan a obtener resultados. Por ejemplo, ya hay 25 estudiantes matriculados en el curso, de los cuales cinco de ellos van a rotar en Chepe se baña.

A ese grupo se le uniría otros alumnos del Técnico Especializado en Asistencia Dental, también gestionado por la UCR, que se encargarán de elaborar las prótesis, entre otros aspectos.

Los estudiantes concluirán sus rotaciones el 27 de julio y toda la atención se dará bajo rigurosos protocolos sanitarios. Los habitantes de calle, incluso, serán vacunados contra el COVID-19 antes de ser atendidos por los jóvenes.