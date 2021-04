Mora ve a Evans como el joven con más capacidades para destacar

Redacción – El exjugador morado, Heiner Mora, afirma que Jordy Evans tiene mucha proyección pero pide que no lo agranden, con el fin de que no pierda su norte.

A sus 36 años, Mora sigue activo vistiendo los colores del Barrio México en Liga de Ascenso, pero es muy recordado por su paso por Tibás donde ganó cinco títulos.

Su período en el Monstruo lo hizo ganarse el cariño del saprissismo, gracias a que se dio el lujo de disputar más de 150 juegos con la camiseta de la institución.

Es por ello, que Heiner es una voz autorizada para hablar del club morado y afirma que para él, la mayor promesa del cuadro más ganador del país es Jordy Evans.

El juvenil de 18 años juega en la lateral derecha, la misma posición en la que el «Titi» sobresalió en Saprisa, por lo que pide llevar a Evans poco a poco y así potenciarlo más.

Para el veterano futbolista nacional, Jordy tiene mucho que mejorar al igual que Orlando Sinclair, que también ve lo ve bien, pero su preferido es Evans por mucho.

Heiner Mora conversó con AMPrensa.com y le da consejos a los jóvenes jugadores morados, con el fin de que sepan manejar la presión que conlleva estar en Saprissa.

«Jordy Evans tiene mucha proyección pero no hay que agrandarlo, tienen que llevarlo poco a poco, tiene mucho que mejorar también, no es que yo sea perfecto o que hacía perfecto todo, pero si hay cosas que uno ve que tiene que mejorar, pero es de los que se le ve más proyección, me gusta mucho Orlando Sinclair también.

Pero entre ellos dos me gusta más Jordy. Los nuevos valores deben darlo todo siempre para mantenerse en un buen nivel, entrar a la cancha y dar lo mejor de ellos siempre, sin importar lo que digan, eso será clave para que se queden mucho tiempo en el club.

Hay algo que tienen que comprender los jóvenes, que desde que se ponen la camiseta del Saprissa ya hay presión en todo lado, pero gracias a Dios es de la buena, porque es parte de lo que uno hace que es jugar fútbol y obviamente ponerse la camiseta del equipo más ganador del país es un plus.

Después los aficionados te van a exigir al máximo y todos los torneos te van a pedir que sean campeones. El saprissista quiere que el equipo gane hasta en los entrenamientos y eso es una presión, que se va siempre cuando uno se pone esa camisa», dijo Heiner Mora a AMPrensa.com.

La nueva camada de futbolistas del Monstruo enfrentan la difícil situación que vive el club, que no gana un partido desde hace más de 40 días en el torneo nacional.