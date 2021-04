Estratega confía en que los jóvenes saquen a relucir la casta y garra del equipo

Redacción- Roy Myers espera que los futbolistas jóvenes del Saprissa se motiven y le quiten el invicto a La Liga que sigue imparable.

El técnico del Monstruo no pierde la esperanza de que sus futbolistas saquen a relucir toda su casta y garra para imponerse ante el León.

Quienes mantienen un paso arrollador en el campeonato nacional con 10 victorias, siete empates y ninguna derrota.

Números que les permite ser el súper líder del torneo con 37 puntos y tener un colchón de seis unidades con el Santos de Guápiles que es su más inmediato perseguidor.

Mientras que la diferencia con los morados es de 15 puntos, por lo que el Clásico Nacional del próximo domingo no tiene gran injerencia para los rojinegros.

Aunque el equipo tibaseño podría aumentar su mala racha y perder el tercer lugar de la clasificación, debido a que otros cinco conjuntos se encuentran muy cerca en puntos.

«La historia no se borra, no se quita, fuimos y somos parte de la historia de este equipo y vamos a apelar a eso».

«Yo creo que es un tema motivacional, qué puede significar para Edwin Lester si tiene que ser de la partida, para Walter Cortés enfrentar a Bryan Ruiz y ganarles acá en casa, quitarles el invicto, todo eso creo que va a jugar de la institución, debemos apelar ahí».

«Los números no mienten, yo digo que las estadísticas sirven para buscar soluciones, si a uno los números le dicen una cosa hay que buscar las razones del por qué, no solo verlos y ya, si nos están haciendo goles de esta forma, bueno vamos a mejorar, si nos indican que nos están haciendo goles en los primeros minutos, bueno vamos a tratar de mejorar eso, nos están haciendo goles y no podemos sostener, bueno vamos a buscar las razones del por qué, si usted me pregunta a mí no tengo la respuesta, usted da un punto de vista, vamos a ver, puede ser que sea uno valido o puede ser que sea otro, vamos a buscar la respuesta».

«Yo creo que sí hemos hecho unos partidos buenos, indistintamente del resultado y que siempre una victoria habría minimizado las situaciones, a veces se juega mal y se gana, a veces se juega bien con entusiasmo, con optimismo y no es así, esperemos que ahora se dé», mencionó el estratega sapirssista.