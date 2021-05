Redacción – La delantera tica, Priscilla Chinchilla, se luce con fabuloso triplete en goleada del Glasgow City FC por 8-0 al Forfar Farmington en la Liga Premier de Escocia.

Como es costumbre en la liga escocesa, la ex-jugadora de Alajuelense FF fue titular con su número 21 en su camiseta, donde se le vio muy participativa desde el inicio.

El club de la nacional salió con la motivación al tope y al minuto 5, pusieron el 1-0 con un gol obra de Shine, que festejó por todo lo alto su anotación.

Ese tanto inspiró a Chinchilla que apareció con una gran definición para el 2-0 en tan solo ocho minutos del juego, demostrando así su buen nivel.

La tica siguió dándolo todo y al minuto 21, selló su doblete con otra anotación para el 3-0. Glasgow era muy superior y al 23, Davidson puso el 4-0 en el duelo.

Los tintes de goleada se hicieron presentes en el partido y al minuto 44, Priscilla selló un espectacular triplete para el 5-0 en un compromiso dominado por el Glasgow.

En la segunda parte, continúo el baile del equipo de la nacional que sobre 55 minutos ampliaron el marcador a cifras de 6-0 con un tanto de Fulton.

La fiesta de goles la siguió Colvill con un tanto al minuto 60 para el 7-0 y Foley selló la masacre de 8-0 ante el Forfar Farmington, que fue un chiste dentro de la cancha.

FULL TIME | A hat-trick from Priscila Chinchilla along with strikes from Clare Shine, Lauren Davidson, Mairead Fulton, Aoife Colvill and Megan Foley secured all three points at Broadwood Stadium pic.twitter.com/GIf3zeTj7B

— Glasgow City FC (@GlasgowCityFC) May 16, 2021