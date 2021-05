Redacción- Jonathan Moya sigue imparable en la segunda división de Corea del Sur y anota su tercer gol en dicha categoría.

El centro delantero nacional demostrando toda su calidad y ganándose el cariño de los aficionados con buenas actuaciones.

Mismas que le han ayudado al Anyang para colocarse en lo más alto de la clasificación con 20 puntos tras 11 jornadas disputadas.

No obstante, el tanto del costarricense no bastó para que su equipo se dejara la victoria y más bien terminaron sufriendo una dolorosa caída por marcador de 3-2.

Moya logró enviar el balón al fondo de las redes al minuto 34 cuando se barreó dentro del área rival para empujar el balón al fondo de las redes.

Tanto que en ese momento significó el 1-1 en la pizarra para los visitantes ante el Ansan Greeners que se ubica en la tercer casilla.

Con este gol el futbolista de 29 años de edad se coloca como el máximo goleador de su equipo en lo que va de la campaña.

Aunque todavía se encuentra lejos de Byong-jun An, el centro delantero norcoreano del Busan IPark quien es el máximo tanteador en dicha división con seis dianas.

🎥 HIGHLIGHTS | Ansan Greeners 3-2 FC Anyang

🐺 The Green Wolves end Anyang's winning streak with their second #Line4Derby victory of 2021!#KLeague | #K리그 pic.twitter.com/7lC26qPrqZ

— K League (@kleague) May 10, 2021