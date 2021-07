Redacción. Los diputados discutieron este jueves por segundo día el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo aprobaron con 39 votos a favor, pero piden que se renegocie la deuda pública por un monto de 1778 millones de dólares.

Pablo Heriberto Abarca evidenció que votaría a favor porque no quedaba de otra, pero que el Poder Ejecutivo no ha hecho su parte y por eso, no aprobaría nada de la agenda complementaria.

Eduardo Cruickshank aseguró que ellos aprobarían el préstamo, tal y como lo harán con los demás proyectos en los que el país se comprometió a aprobar.

Wálter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional, aseguró que este es un préstamo más de los muchos que ya se han negociado y que no se han utilizado y por los cuales, los costarricenses siguen pagando intereses.

Por su parte, la diputada, Shirley Díaz, enfatizó que su posición sigue siendo la misma, no más impuestos, ni préstamos, ni endeudamiento, mientras el Gobierno despilfarre recursos.

También, evidenció su oposición, José María Villalta, quien dijo que es del criterio de que uno de los principales problemas de este crédito es la falta de transparencia por parte del Poder Ejecutivo, que tiene un doble discurso.