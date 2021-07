Faerrón buscará ser inamovible en el León

Redacción – Para el joven defensor de Alajuelense, Fernán Faerrón, afirma que ha elevado su juego e intensidad para ir búsqueda de ser un hombre clave en La Liga para el campeonato de Apertura 2021, donde el León buscará su copa 31.

A sus 20 años, Faerrón ya goza de rodaje en la división de honor, lo cuál lo ha hecho convertirse en uno de los jóvenes de más proyección del país, gracias a su buen nivel con los colores de Alajuelense.

Su calidad y garra lo han convertido en uno de los consentidos del liguismo, que siempre destacan la entrega del zaguero por los colores rojinegros.

Una buena asistencia + buen remate = a terminar en las redes⚽️💥🔥 pic.twitter.com/z7hBVsChPq — FUTV (@FUTVCR) July 12, 2021

Ese ímpetu no es suficiente para Faerrón, que deja claro que se ha sentido muy bien en la pretemporada del León, que sumó dos derrotas al hilo por 1-0 ante el DC United de la MLS en la denominada Capital Cup realizada en suelo norteamericano.

Durante ambos compromisos, Faerrón cumplió con una aceptable presentación pero en el último duelo falló en la marca en el gol del club de la MLS, lo cuál le ha valido críticas.

Pese a ello, el zaguero señala que no se cometen errores por falta de técnica o carácter, sino que por las cargas que tienen en cada practica previo al inicio del torneo.

Fernán Faerrón promete mejorar sus errores, con el fin de llegar en el mejor nivel posible para inicio del Apertura 2021 este próximo 28 de julio.

«Personalmente me he sentido muy bien, siento que he elevado mi juego y he estado intenso, con lo que respecta al grupo lo veo bien y lo veo bien preparado, la verdad que para esto son estos partidos amistosos, son de preparación y sabemos que van haber errores pero nada más queda corregirlos para el torneo.

Se dan errores no por falta de técnica o falta de carácter, sino que es porque tenemos una carga de trabajo que nos exige eso, sabemos que vamos a fallar pero lo importante es mejorar todos esos errores y así ponerlo en practica en el torneo, seguiremos preparándonos al máximo para el torneo», afirmó Faerrón.

Alajuelense volverá al país en los próximos días, con el fin de seguir preparando el inicio del Apertura 2021, donde sacarán chispas de visita contra San Carlos en la fecha 1.