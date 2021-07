Torres es muy querido por el saprissismo

Redacción – Para nadie es un secreto que Mariano Torres va encaminado a ser uno de los mejores extranjeros del Monstruo, gracias a su calidad y su gran amor por el Saprissa, que lo tiene tan enamorado que se visualiza mucho tiempo en el club.

Torres se alista para un nuevo torneo con el cuadro morado, en el cuál arribo desde julio del 2016, donde a base de trabajo y garra ha logrado mantenerse con un nivel más que aceptable en el equipo más ganador del país.

En su estancia con el Monstruo, Mariano ya se ha dado el lujo de ganar cuatro títulos nacionales y una Liga Concacaf. Para la obtención de dicho trofeos, el sudamericano ayudó con grandes presentaciones siendo el motor morado en el mediocampo.

Todo eso habla muy bien del argentino, que califica como muy linda su etapa por el conjunto tibaseño, en el cuál no se esperaba quedarse mucho tiempo pero conforme ha pasado el tiempo se ha ido sintiendo cada vez mejor.

Es por ello, que el volante de 34 años se prepara con todo para el Apertura 2021 que inicia el 28 de julio, con el fin de continuar consiguiendo objetivos, tal y como lo es ir en búsqueda del bicampeonato, que es la meta de todo el plantel morado.

Mariano Torres es consciente de la enorme responsabilidad del Monstruo, por lo que deja claro que buscarán dar la vuelta olímpica el torneo venidero.

«Muy linda la etapa, muy feliz de pertenecer a esta gran institución y muy contento, cuando llegué no me imaginé que iba a estar tantos años y medida que iba pasando el tiempo, seguía acá y me sentía muy feliz, porque íbamos consiguiendo objetivos sobre todo. Eso es lo que a uno lo hace que pueda seguir.

Muy contento y espero seguir acá mucho tiempo Saprissa, que las cosas sigan saliendo de la mejor manera. Voy campeonato a campeonato y el objetivo es el bicampeonato, levantar otra copa y siempre Saprissa tiene esa responsabilidad de competir hasta el final y competir, eso lo que nos proponemos» afirmó Mariano Torres.

La afición morada le guarda un enorme cariño al argentino, que en las próximas semanas iniciará los trámites para nacionalizarse costarricense y así poder liberar una plaza de extranjero en beneficio del Monstruo.