Herrera será uno de los 12 atletas ticos en las olimpiadas

Redacción – Tal vez a usted se le haga familiar el nombre de Arnoldo Herrera, pero gracias a su esfuerzo será uno de los atletas que llevará la bandera tica a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde buscará dar la mejor representación del país.

Herrera es nadador desde su niñez, debido que padece problemas de asma desde su nacimiento, por lo que ingresó al deporte acuático por sus padres, que son biólogos marinos y querían que su hijo mayor se viera beneficiado en la parte respiratoria.

Conforme fueron pasando los años fue mejorando su nivel en la piscina y poco a poco todo fue influyendo para que el deportista nacido en 1996 en Cartago esté hoy en el selecto grupo de atletas que representarán al país en Tokio 2020.

Los 200 metros pecho es la especialidad del tico que es entrenado por Pablo Camacho. Hace un tiempo logró batir un récord nacional que estaba vigente desde 1991. Ese hito permitió a Herrera hacer historia y clasificar a las olimpiadas.

Ese tiempo lo tiene como primero en el ranking, lo cuál habla muy bien de este nadador nacional. Otra competencia que lo ayudó fue un tiempo que consiguió en una competencia en Paraguay, que fue de gran ayuda también para Herrera.

Pero para llegar a este ansiado boleto ha tenido que soportar gran cantidad de obstáculos, tal y como lo es la falta de apoyo en el deporte, eso sí, desde el 2013 ha ido cambiando esto, lo cuál motiva a seguir pensando en grande en la natación.

Arnoldo Herrera conversó con AMPrensa.com y contó que no promete medallas, pero si deja claro que irá a darlo todo por Costa Rica, al cuál buscará dejar en alto.

«Antes del 2013 costaba mucho que lo ayudarán a uno, pero ya ha ido cambiando mucho. Mucha gente piensa que la medalla viene entrenándose desde hace un mes o que viene en una carta, pero es un sistema tan complejo de tantas cosas y que muchas veces la gente no ve, incluso me preguntan como he estado entrenando, pero yo he venido preparándome desde hace cuatro años o más, es un proceso muy largo.

Sería irresponsable de mi parte decir que voy a ir a luchar una medalla, he tenido la oportunidad de estar en mundiales y sé el nivel que hay, sé el nivel de los exponentes más grandes a nivel mundial. Es muy difícil en natación porque hay hits eliminatorios, donde vamos todos y de ahí, solo clasifican los mejores 16 y de esos los mejores ocho van a ir a la contienda por medallas, entonces sí creo que no voy a poder ir por medallas.

Pero lo que si yo sé, es donde sé que puedo ir por medallas como en los Juegos Centroamericanos, siempre el objetivo máximo que tenemos es mejorar nuestras marcas personales. Uno puede estar entrenando por una medalla, pero uno no sé como el ruso, chino o australiano está entrenando. Hablar de medallas uno tiene que tener cuidado por el mismo hecho que uno tiene su preparación pero otras lo están haciendo igual o mejor.

Siempre voy a dar lo mejor. Mi objetivo para Tokio es dar la mejor representación para Costa Rica y la región, e ir a mejorar mis marcas y eso si es algo que yo puedo asegurar, me iré a tirar al centro acuático de Tokio e ir a mejorar mi marca y si la mejoro me traigo un record de nuevo para el país», dijo Arnoldo Herrera a AMPrensa.com.

A sus 25 años, Arnoldo cuenta con un título en Tecnología de Ingeniería Eléctrica, que consiguió con una beca deportiva en una universidad de Michigan, USA. Herrera desea ser una inspiración para las nuevas generaciones para que practique la natación.