Redacción- El exlegionario y mundialista de Ruisa 2018, Rodney Wallace, tuvo una emotiva y despedida del fútbol profesional por parte del Portland Timbers de la MLS.

Aunque dicho club terminó recibiendo una goleada en el juego que homenajearon al costarricense por marcador de 2-6 a manos del Seattle Sounders.

Compromiso en el que se hizo presente e inclusive tuvo la oportunidad de estar a nivel de cancha, con lo que logró compartir con su amigo, el colombiano Jimmy Medranda.

Pero también fue reconocido y aplaudido por la afición, además de que el club le brindó varios obsequios como agradecimiento por el paso que tuvo Wallace con el club.

Formando parte del plantel que logró alzar la copa de campeón en el año 2015, inclusive era pieza clave del Timbers en ese entonces.

Situación por la que los aficionados del equipo le guardan un gran cariño y agradecimiento por la entrega que tuvo con los de Oregón a lo largo de cinco temporadas.

Lapso en el que estuvo formando parte del cuadro que milita en el noroeste de los Estados Unidos y que fue su etapa más exitosa en la máxima categoría gringa.

Inclusive su nivel le permitió dar el salto al fútbol del Viejo Continente al firmar con el Arouca de Portugal, luego pasar al Sport Recife de Brasil y regresar al país norteamericano en el 2017.

Momento en el que firmó con el New York City con quienes estuvo tan solo por un año para luego continuar en el Sporting Kansas City que fue su último club.

Debido a que a mediados del 2020 tomó la decisión de retirarse de manera adelantada de los terrenos de juego para cuidar su salud.

Ya que tuvo que ser intervenido en sus dos caderas, por lo que se inclinó por no ponerse más en riesgo y de una vez retirarse del fútbol.

One final moment on the field at Providence Park for @rodwallace22 , as we celebrate his retirement. #RCTID pic.twitter.com/GTGUV1b0rz

Stick around after the match to send off an absolute legend in PTFC history. Much love @rodwall22, thank you for coming back and finishing your career with our club. You may have worn other kits, but you always had Green & Gold running through your veins. #RCTID pic.twitter.com/vL938WrOCp

— Timbers Army (@timbersarmy) August 16, 2021