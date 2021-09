Redacción- La conocida Boxeadora Yokasta Valle dio algunas palabras en sus redes sociales sobre el caso de su entrenador, Marco Delgado.

El entrenador de la boxeadora, fue detenido en un gimnasio ubicado en Escazú. El manager de la boxeadora emitió un comunicado de prensa donde se confirma la detención del entrenador.

Valle manifestó en sus rede que «Como ustedes saben estoy fuera del país trabajando duro, pero estoy enterada de todo lo que está pasando y no me puedo referir al tema porque no se mucho, pero sí confío mucho en Dios que todo se va a solucionar y que se debe hacer justicia. Gracias por el apoyo y un besote».

«Queremos expresar que estamos muy dolidos por esta lamentable situación y apoyamos a nuestro amigo y entrenador Marco Delgado, pero somos muy concientes y respetuosos de la ley de nuestro país», dice el comunicado, según Teletica.com.

Por el momento, el motivo de la captura no ha trascendido, pero circula en redes que «tendría que ver con investigaciones relacionadas con delitos sexuales».