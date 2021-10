Futbolista milita en la MLS y desde la Copa Oro no es tomado en cuenta para el técnico Luis Fernando Suárez

Redacción- Christian Bolaños le lanzó un fuerte dardo al legionario costarricense Ariel Lassiter, quien hace unos meses afirmó que tiene un campo ganado en La Sele.

Declaración con la que el histórico futbolista de la Tricolor no se encuentra nada de acuerdo, puesto que el futbolista del Houston Dynamo solo ha concretado una vez con la camisa del representativo nacional.

Situación que según el volante ofensivo de Saprissa nunca había sido mencionado por ninguno de los referentes del llamado «equipo de todos».

Pese a que hace unos años la presencia de futbolistas como Bryan Ruiz, Junior Díaz y el propio Bolaños eran infaltables en las convocatorias.

Debido a que tenían participación constante en el fútbol europeo y además resaltaban con grandes participaciones.

No obstante, la realidad de Lassiter dista mucho de eso, puesto que contabiliza escasos minutos en la actual campaña de la MLS, pese a estar en uno de los peores equipos en la actualidad de esa liga.

Lo que parece que terminará siendo un nuevo fracaso como legionario para el futbolista que hace unos campeonatos despuntaba con La Liga.

«La Selección es de rendimiento, cuando no hay rendimiento no hay competencia y este ha sido nuestro mayor pecado. Cuando no hay competencia, se entra en una zona de confort y ahí entran muchos de nuestros jugadores. Se tiene que pensar en que cuando se convoque a un jugador, este va a rendir en los entrenamientos o en los minutos que lo pongan, no esperar estar en la banca y jugar 60 minutos, o salir de la cancha enojados o creer que ya se tiene un espacio ganado. Un día escuché a un colega decir que ya tenía un campo ganado en la eliminatoria, eso nunca en la vida lo habíamos dichos los referentes de la Selección», declaró Bolaños.

