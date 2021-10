Los materiales que se utilizan para las exportaciones como etiquetas, tarimas, cajas de cartón, aumentaron un 38% este año

Redacción- AM Prensa, conversó con el presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), Abel Chaves, el cual hace un llamado a la población, debido a que, por los altos costos de producción y exportación, el sector agrícola pierde cada día más su competitividad a nivel internacional.

Desde el año 2004, la agricultura costarricense sigue sufriendo de contar con nuevos productos agroquímicos, lo cual no sólo está afectando la productividad y competitividad de nuestras exportaciones, sino que además, se está dejando de utilizar productos más amigables con el medio ambiente. Por ende, el Lic. Chaves, pide que haya más compromiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud (MS).

«Llevamos un rezago de más de 17 años, en donde el MAG no inscribe nuevos productos agroquímicos, y en primera instancia estos serían más benevolentes con la parte ambiental, productos con nuevas tecnologías, que ambientalmente no tendrían un impacto tan grande como lo tienen otros. Nos alarma, porque seguimos prácticamente en manos de formulas, productos, que ya cumplieron su ciclo, ya no tiene ningún sentido que el MAG, MINAE y MS, lo sigan autorizando», expresó el Lic Chaves

En el país, los precios de los fertilizantes que se utilizan en agricultura para la producción de piña fresca, entre otros productos de exportación, han tenido un gran incremento, entre el 26% hasta un 42%.

Además del alto incremento en los fertilizantes, los materiales que se utilizan para las exportaciones como etiquetas, tarimas, cajas de cartón, entre otros, también tuvieron aumento desde 32% hasta un 38% este año. Este genera una preocupación mayor, debido a que, los principales productos frescos de exportación como el banano, la piña, chayote, raíces y tubérculos, melones, sandías, mangos, entre otros, sin estos insumos, no es posible exportarlos.

Solo en el caso de la piña CANAPEP genera cerca de 28 mil empleos directos y han mantenido un volumen de exportaciones en el mercado que han permitido un promedio de 2000 contenedores semanales de piña. Costa Rica ha sido pionera de piña en Estados Unidos, un 84% de la piña que se consume en el marcado norteamericano, es de nuestro país. Por ende, es sumamente importante que los precios para la exportación de productos se mantengan y no se elevan más, ya que, esto puede perjudicar las exportaciones internacionales.

«Desde el año 2017, le habíamos hecho ver al gobierno, que es necesario buscar una equiparación en las tarifas, las tarifas que tenemos con APM son de las más altas que hay en todo el continente americano, esto también repercutir en la competitividad de la zona agrícola» mencionó el Lic. Chaves

A partir del próximo año, las tarifas que puedan llegar a tener las navieras, también es preocupante, ya que, anuncian tarifas mucho más altas que incluso pueden llegar hasta un 50%, para dar el mismo servicio hoy en día están dando.

«Hay algunos productores de piña, que han hecho pedidos de otro sector agrícola y las agencias no les están dando fechas posibles de ingresos, porque se teme que vaya a haber una restricción muy alta o una alta competencia de oferta y demanda con el servicio naviero» dijo el Lic. Chaves

La reciente adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) obliga al país a ser más eficiente y competitivo en los mercados, a promover la agricultura sostenible de una manera que le permita lograr un equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente. Y para esto, se debe de contar con nuevos productos y con el apoyo del MAG, MS y MINAE.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por cada millón de dólares en exportaciones, en agricultura se generan 67 empleos.

«Sólo reactivando el Agro, logramos reducir el desempleo, la desigualdad, la pobreza y continuar siendo competitivos, de lo contrario, el beneficio de ser parte de la OCDE pocos frutos le deparará a nuestra agricultura», afirmó el Lic. Chaves