Calvo no se guardó nada contra Ugalde

Redacción – El respetado defensor costarricense, Francisco Calvo, no se guardó nada y criticó con todo a Manfred Ugalde, por haber renunciado a estar en la Selección Nacional mientras esté Luis Fernando Suárez al mando en la Octagonal de la Concacaf.

Calvo llegó al país este 4 de octubre procedente de Estados Unidos, donde dejó claro que entendía la renuncia de Pipo González para darle su espacio a algún joven.

Pero el zaguero no comprende la decisión tomada por Manfred Ugalde de 19 años, que dimitió de la Tricolor asegurando que Suárez lo descalificó y expuso públicamente, por lo que optó por dar un paso al costado, lo cuál no ha gustado entre los seleccionados.

💥 Francisco Calvo totalmente en contra con la renuncia de Manfred Ugalde pic.twitter.com/KLdHnPVIhF — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 4, 2021

Pero el malestar del defensor patrio de 28 años no quedó ahí, ya que señala que la mala decisión tomada por Manfred golpeó al grupo, a pesar de que cuentan con un plantel más unido que nunca ante la adversidad que los golpea en la eliminatoria.

Francisco Calvo habló en su llegada al país y le dice a Ugalde que a La Sele no se le renuncia, debido que es un orgullo y un enorme privilegio vestir los colores patrios.

«Lo de Pipo González lo entiendo un poco más, simplemente dice que le den espacio a los más jóvenes y eso es más entendible. Pero lo de Manfred Ugalde no lo comparto, es una decisión que él toma y me parece muy prematura la decisión que toma.

Es un golpe duro porque al final afecta al grupo y una decisión de una persona afecta todo el grupo, si puedo garantizar que estamos haciendo un grupo fuerte y el camerino está muy unido, esas cosas desbalancean un poco y hay que dejarlo atrás para seguir enfocados en lo que nos compete.

A la Selección no se renuncia y en lo personal me ha dado todo, entonces cada vez que me llaman a vestir los colores de la Selección Nacional es un orgullo y un privilegio, es muy prematura de parte de él, pero cada cabeza es un mundo y hay que respetar la decisión, quizá al pasar de los años se dará cuenta que cometió un error», afirmó Calvo.

La postura de Calvo es compartida por figuras como Óscar Duarte, Bryan Oviedo y hasta el mismo Keylor Navas, que en su llegada procedente de Francia dijo no entender los motivos tan graves para hacer a un lado a la Tricolor.