Mora subió un video aclarando los rumores de su divorcio a Tik Tok

Redacción- Este pasado miércoles 13 de octubre, la cantante y modelo Melissa Mora, anunció oficialmente su divorcio con Jonathan Picado, desde ese día en redes sociales, comenzaron a circular un sin fin de rumores sobre la separación de la pareja, debido a esto, Mora salió aclarando los rumores en su cuenta oficial de Tik Tok.

«A toda la gente que anda ahí, chismorreando, especulando, que posiblemente yo me dejé, que el divorcio, que lo que quiero sacar.. Para nada, en este caso entre Jonathan y yo no hubieron bienes materiales, él con lo suyo, yo con lo mío, no hay una pensión de por medio» aclaró Mora

Mora había anunciado desde hace meses que estaban en planes de divorcio, sin embargo, no se había confirmado nada hasta ahora, luego de que la modelo lo haya publicado en su Instagram oficial.

La ex-pareja, llevaban juntos aproximadamente 4 años, 2 años de noviazgo y 2 de años de casados.

Se casaron el pasado 7 de abril del año 2019, con una boda de ensueño, acompañados por sus seres queridos, la ceremonia religiosa se llevó a cabo en el hotel Wyndham Herradura, Heredia y la fiesta se celebró en el salón La Paz.

Mora también aclara que terminó en muy buenos términos con Picado, y le desea lo mejor.