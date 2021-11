El pasado 19 de noviembre el empresario David Patey compró Anexión TV 36, un canal de la zona de Guanacaste

Redacción- Hoy fue el primer de trabajo del querido periodista Jerry Alfaro, en el canal guanacasto «Anexión TV 36″, en el cual, será el nuevo director del noticiero.

El pasado 19 de noviembre el empresario David Patey compró el canal y busca innovarlo con un proyecto de noticiero fuerte y contenido local.

AM Prensa conversó con el periodista y nos comentó que se siente sumamente feliz y emocionado de este nuevo proyecto.

«Me siento feliz, me siento pleno, me siento muy emocionado, me siento cargado de muy buenas vibras y de grandes ideas para desarrollar en los próximas días, con un proyecto que me tiene muy contento porque responde a una nueva expectativa profesional, que es venir a hacer periodismo regional en una provincia con un potencial de desarrollo increíble, venimos muy ilusionados, vengo muy ilusionado a aportarle al equipo de trabajo, a ser uno más de la tropa si bien, voy a ser el director del noticiero igual yo siempre he creído que uno tiene que ser uno más de la tropa y trabajar hombro a hombro con todos. Estoy muy contento, muy feliz», expresó Alfaro a AM Prensa

El periodista va a estar viajando de San José a Guanacaste, debido a que, todavía tiene proyectos que desarrollar en la capital del país, pero afirma que eso no es un problema, ya que, Guanacaste es encantador y que día con día se va a enamorar de esta provincia.

«La idea inicialmente es mantener mi residencia y vamos a estar viajando en el momento en que lo requiera, si es estar en Guanacaste, pasaremos aquí el tiempo que sea necesario y cuando las funciones lo ameritan vamos a estar en San José»

Jerry nos dijo que cuando Patey lo llamó para comentarle sobre el proyecto, sintió una felicidad muy grande y expresó que desde un inicio el proyecto lo conquistó debido a lo claro que tiene establecido las metas.

«El hecho de que me ofrezca dirigir un noticiero donde vamos a estar muy cercanamente metidos con la gente, involucrados con la vida de la gente de Guanacaste, eso desde un primero momento me enamoró»

Asimismo, el periodista se encuentra sumamente agradecido con el apoyo que ha recibido en redes sociales con este nuevo proyecto y espera devolver ese gran cariño a la audiencia por medio del trabajo, un periodismo comprometido con la ciudadanía, un periodismo de valores, de servicio y muy humano.

«Vamos a entrar mucho a desarrollar el periodismo humano, a estar de lado de las personas, siempre defendiendo los intereses de las personas, ese va a ser mi compromiso»

Por otro lado, el empresario David Patey, expresó a AM Prensa lo emocionado que se siente con este nuevo proyecto y de poder trabajar con Alfaro.

«Poder presentarlo hoy, es algo grande, eso no es algo pequeño.. si hay un director de noticias con más de 24 años de experiencia viniendo a Guanacaste para explotar esta experiencia que tiene, es algo muy chiva.. Siento que trabajar juntos va a ser genial»

Con este nuevo proyecto Patey trae nuevas ofertas de trabajo para periodistas, camarógrafos, gente de edición, producción, entre otros. Asimismo, busca mejorar las instalaciones para darles lo mejor a sus trabajadores.