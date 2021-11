La pasarela será el próximo 17 de noviembre, en el Teatro Nacional

El evento celebrará el Bicentenario y además el 97 aniversario del Instituto Nacional de Seguros

Redacción- La reconocida diseñadora nacional, Carmiña Romero, presentará el próximo 17 de noviembre en el Teatro Nacional, su nueva colección llamada «Palma, Brisa y Sol», inspirada en los escudos de las siete provincias del país y en el Teatro Nacional, como conmemoración del Bicentenario.

Además de festejar el Bicentenario, el evento también celebrará el 97 aniversario del Instituto Nacional de Seguros. AM Prensa conversó con Carmiña sobre su nuevo proyecto y nos comentó que desde hace tres años, tenía en su mente la colección de «Palma, Brisa y Sol» para conmemorar el Bicentenario de nuestro país y El Teatro Nacional fue su mayor inspiración.

«Durante una visita que tuve recientemente en el Teatro Nacional para grabar un concierto de Éditus, ayudé a vestir a la orquesta y a los músicos y me puse a pasear por todo el teatro y me di cuenta que estaban los escudos de las siete provincias, entonces lo que hice fue extraer esa esencia de cada uno de los escudos con elementos también del teatro, porque el teatro es como el eje central también de la inspiración de la colección y empecé a hacer como una interpretación de cada provincia con su escudo, con colores, telas y ahí surgió todo esto de Palma, Brisa y Sol» dijo Romero a AM Prensa

Asimismo, la diseñadora nacional, también nos mencionó que su inspiración de crear esta colección para el Bicentenario, vino de la legendaria Pacífica Fernández.

«Como nos enseñaron en clases de cívica a todos, doña Pacífica Fernández tuvo la comisión de hacer la bandera y el escudo, y ella misma los bordó, entonces a mi me pareció bonito partir del tema de los escudos, de su trabajo como diseñadora»

Romero nos dijo que se crió en un ambiente donde siempre existió el diseño, su abuela hacía vestidos de novia y su mamá y sus tías cosían, bordaban.

«Es algo que siempre he tenido cerca mío y siempre ha sido muy natural para mi tener estas cosas en mi entorno»

Como esta carrera no se daba en el país, Romero estudió periodismo, ya que, en su momento no pudo estudiar diseño de moda en el extranjero, fue hasta años después que decidió perseguir su sueño.

«En algún momento dije, sino persigo este sueño ya, no lo voy a lograr nunca, o lo hago ya o me va a agarrar tarde»

“Palma, Brisa y Sol” contiene diversas prendas para celebrar en una gala tropical, con la impronta Tropical Chic que ya caracteriza a la diseñadora, entre ellas: faldas largas tipo campana, tops, pañuelos, vestidos, enterizos y pantalones. Estarán disponibles en tallas XS, S, M y L.

¡No se lo pierda! Si usted desea ver y comprar las prendas disponibles, puede hacerlo en el Atelier Carmiña Romero, ubicado en el Centro Comercial el Cruce, local #13, San Rafael De Escazú, de 10:30 am a 6:00 pm, de lunes a sábado.

Carmiña considera que la población tica lucha todos los días para que el país se convierta en uno, donde el diseño de moda nacional esté más presente.

«Entre más pidamos telas bonitas, zippers de buena calidad, entre más busquemos mano de obra especializada, yo pienso que van a empezar a existir esas opciones para todos nosotros, ya hay escuelas de universidades que da la carrera, están preparando gente fabulosa.. Viene una generación que viene pidiendo y haciendo las cosas a un nivel de excelencia increíble entonces yo creo que dentro de unos años podemos hablar de que acá hay una industria de moda bien solidificada, eso es lo que sueño ver pronto en mi país» finalizó Carmiña a AM Prensa