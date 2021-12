Empresario fue convencido por Lineth Saborío de entrar en la política

Redacción- Franco Pacheco, candidato a vicepresidente por parte del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) considera que el país debe ser manejado como una empresa.

Facilitar los trámites para las personas que deciden emprender y mejorar la educación brindada en colegios técnicos es una de la ideas que plantea el empresario, quien conversó con AMPrensa.com de sus propuestas para mejorar el país.

Debido a que en la actualidad miles de costarricenses se encuentran desempleados, por lo que incentivar el emprendedurismo sería una de las metas en caso de que la agrupación rojiazul llegue al poder.

Además, Pacheco considera que el país requiere de una reforma profunda a nivel educativo, para que los estudiantes salgan mejor preparados del colegio para afrontar la vida laboral.

Ideas con las que el gobierno que estaría encabezado por Lineth Saborío pretende generar un país con mayor productividad.

Esta es la primera ocasión en la que Pacheco se involucra de lleno de la política nacional, debido a que afirma que durante toda su vida había estado en la «acera del frente» como parte del sector privado y fungiendo como empresario.

Recorrido que fue considerado por la candidata presidencial para sumar al Presidente Honorario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) a su formula en busca de llegar al poder.

«Pues para serle sincero esto no estaba entre mis planes, en mi proyecto de vida nunca estuvo entrar en política, nunca he estado en la política, es la primera vez, en algunas oportunidades me ofrecieron ser ministro y no acepté, estaba muy involucrado en mis empresas, pero esta vez desde que vi a Lineth le dije a mi familia que me parece que ella iba a ser la candidata estrella de esta campaña, me gustó que se postulara porque creo que es una mujer de muchísimas cualidades, es una mujer con un currículum impecable en el servicio público».

«Una mujer que a muy temprana edad asumió la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), única mujer que ha estado en ese puesto y lo hizo con unos resultados excelentes, recordemos que cuando se dio el secuestro de la sala de los Magistrados quien estaba a cargo, dirigiendo el OIJ fue doña Lineth, de manera que eso nos demuestra que es una mujer que sabe manejar situaciones de crisis, situaciones complejas».

«Ella participó del último gobierno que dejó al país con superávit, además en ese gobierno ella fue ministra de la presidencia, ministra de planificación y creo el Consejo Económico y Social, de manera que es una mujer que ha demostrado una trayectoria de conocimiento, de experiencia y de honestidad, eso me gustó mucho».

«Cuando ella me llamó, coincidía mucho con ella en cuanto a valores y principios, además, la propuesta que ella me hizo es que ocupa poner al país a producir y que le parecía interesante tener a alguien de cerca que ha estado del otro lado de la acera toda su vida y ella consideró que mi conocimiento podía servir en el gobierno, cuando me lo propuso la verdad que era algo que no tenía ni pensado, obviamente fueron unas semanas de mucho pensamiento, pero la verdad que me movió una vocación de servir a mi país», afirmó Pacheco.