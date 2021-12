Soto le tiró una indirecta a Alajuelense

Redacción – Para nadie es un secreto que Jafet Soto Molina defiende los colores del Herediano a muerte, por lo que deja claro que si cansar es defender a la institución que ama, pues seguirá cansando a todo mundo cuando perjudiquen al club de su vida.

Soto todavía se pregunta si hay árbitros listos para impartir justicia en los juegos del equipo que nació grande, que se ha visto golpeado por fallos arbitrales en el torneo.

Esa situación tiene incomodo al gerente general florense, que afirma que no se cansará de hacer berrinches ni mucho menos, ya que su deseo es siempre estar representando dignamente a la institución, la cuál hasta su escudo lleva tatuado.

Muchos heredianos se ven representados en el polémico directivo, que no le cae nada bien a morados, brumosos y manudos, pero aún así siempre da todo por el Herediano. Es por ello, que fiel a su estilo le tiró una indirecta al León.

El gerente rojiamarillo señala que ellos nunca harían un comunicado de prensa para tratar de sesgar el arbitraje, esto en alusión a la queja de Alajuelense, que pidió en sus redes sociales que se cambiara la designación de Hugo Cruz en la semifinal de vuelta.

Jafet Soto no se guardó nada y en una charla con Deportivas Columbia afirmó que él prefiere hablar en zona mixta, antes que faltarle el respeto a los referís.

«La pregunta que hice es si estamos preparados para lo que viene, estamos preparados para pitarle al Herediano y si cansar es defender los colores que uno ama, cansaré a todo mundo entonces. Prefiero salir hablar después en zona mixta y no hacer un comunicado de prensa para sesgar el arbitraje o intentarlo sesgar, eso no es Fair Play.

Herediano no saldría a decir esto, esto y esto cuando hay un nombramiento de un árbitro, porque eso es faltarle el respeto a un profesional, que también se prepara, estudia y también ve, que hace sus sacrificios y dentro de todo quiere hacer su mejor labor, por eso yo prefiero salir hablar después aunque no sea lo correcto, pero es lo que queda y después uno saldrá hacer el berrinche, pero no orillar y eso no lo haría una institución centenaria como el Club Sport Herediano», dijo Soto a Deportivas Columbia.

Para el polémico dirigente del Herediano espera que los referís llegue bien capacitados a la Gran Final Nacional, la cuál el Team ya tiene campo fijo tras quedar líderes de la fase regular. Actualmente, esperan rival de la serie entre Alajuelense vs Saprissa.