Ochoa venció al tico en las votaciones

Redacción – ¿Ochoa superior a Navas? La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) eligió al arquero mexicano como el mejor portero de Concacaf durante el año 2021.

Navas milita en el poderoso París Saint Germain de Francia y «Memo» Ochoa hace lo suyo en el América CF de su país. Pese a las abismales diferencias entre ambos conjuntos, este organismo aliado a FIFA se descantó por el veterano cancerbero mexicano.

Este 2021 no fue sencillo para ambos porteros, ya que Navas no logró salir campeón de Ligue One ni de UEFA Champions League. Mientras, que Ochoa tampoco logró llenarse de gloria con el conjunto americanista en la Liga MX.

Además, Ochoa perdió la final de la Copa Oro con el Tri. Mientras, que Keylor se ha encargado de tener a Costa Rica en pie de lucha en la eliminatoria hacia Catar 2022 con sus extraordinarias tapadas, eso sí, no pudo estar en el torneo del área por lesión.

Pero eso sí, Ochoa tiene algo su favor y fue la obtención de la Medalla de Bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Es por ello, que Guillermo Ochoa ganó las votaciones y se dejó el galardón sobre Navas, que lucha por la titularidad contra el mejor arquero del mundo, Donnarumma.

En los restantes premios del área tampoco aparece ni un solo costarricense. Por ejemplo, el MVP del año fue el canadiense del Bayern Múnich, Alphonso Davies. Además, mejor técnico fue para el mexicano Javier «Vasco» Aguirre, que dirige al Monterrey.