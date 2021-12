Organización civil aclara que no es un movimiento antivacunas

Trabajador de otro caso también logró ser reinstalado

Redacción – Una medida cautelar del Juzgado de Trabajo de Heredia le devolvió el trabajo a una mujer que fue despedida por no estar vacunada mientras esperaba que le realizaran exámenes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Se trata de la cocinera de un centro educativo privado, quien quería conocer si tiene una contraindicación médica que le impide ser inmunizada contra el Covid-19.

La organización civil Justicia Para Todos logró apoyar a la afectada en el proceso legal para recuperar su trabajo mientras se da una sentencia final.

Víctor Soto, trabajador social y uno de los integrantes de la agrupación, aclaró que no se trata de un movimiento antivacunas, sino de un grupo de profesionales y expertos que buscan colaborar con personas cuyos derechos han sido vulnerados por errores de interpretación con respecto a la vacunación obligatoria.

«Nosotros no somos un grupo antivacunas. De hecho, algunos de los miembros ya tienen sus vacunas contra el Covid-19. Yo ya tengo el esquema de vacunación completo porque creemos en las vacunas», explicó Soto.

El abogado Francisco Arias comentó a AMPrensa.com que defendieron en el proceso a la trabajadora, a quien se le despidió sin responsabilidad patronal porque no estaba vacunada.

«Ella presentó un documento de la CCSS donde solicita que se le hagan unos exámenes específicos para ver si tiene alguna contraindicación médica. Eso es válido porque el decreto lo indica», agregó.

Arias explica que, en el decreto ejecutivo se especifica que, quien no se quiera vacunar por medio de la obligatoriedad, se le puede abrir un proceso.

«Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo también emitió un criterio y es muy importante porque da el procedimiento para que una persona sea despedida. En ese criterio, se indica cuándo y cómo se puede despedir a una persona que no se ha vacunado. Una de las aristas del criterio es que la persona haya indicado, en reiteradas ocasiones, que no se va a vacunar. Pero no son amonestaciones cada 15 días, sino que el patrono está en la obligación de intentar convencer al trabajador para que él mismo pueda tener un convencimiento de que la vacuna es buena, pero que no sea una imposición», destacó Arias.

Así las cosas, al observar que los patronos de la cocinera no pasaron por el debido proceso mencionado, decidieron acudir a instancias judiciales.

Un caso similar, el cual también se logró restituir en su puesto de trabajo, es el de un oficial de seguridad.

«Fue notificado tres veces, con fechas muy seguidas una de otra. El señor también había presentado una nota a la CCSS solicitando unos exámenes médicos específicos, y el patrono comete el error de despedirlo sin responsabilidad patronal por no vacunarse. ¿Cómo puede ser despedido si no se ha negado? Él está en su derecho de consultarle eso a la CCSS», explicó el experto en materia legal.

Arias aclaró que no se le puede dar una fecha límite al colaborador para que se vacune, ni tampoco despedir sin seguir el proceso, debido a que el despido es el último recurso.

Soto agrega que esto no es un tema de quién tiene la razón o quién gana en estos casos, sino más bien de mantener relaciones laborales sanas. Explica que, por este tipo de situaciones, muchos lazos de trabajo se debilitan y la relación no es la misma.

Por casos como los mencionados es que Arias y Soto decidieron unir esfuerzos para crear Justicia Para Todos. Ahí, brindan asesoramiento en diferentes ámbitos relacionados a la vacunación y también cobran honorarios por servicios más específicos.

«Justicia Para Todos nace después de mucho trabajo que vimos que hay que hacer por este país, por muchas cosas que estaban sucediendo y no se contaban con los elementos para poder ayudar a las personas que estaban siendo vulneradas», explicó Soto a AM Prensa.

Los interesados en asesorarse u optar por alguno de los servicios que ofrecen, los pueden contactar al 8849-5557 con Francisco Arias, a través de Facebook o de la página web haciendo click AQUÍ.