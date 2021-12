Una ventana abierta desató una gran pelea, que hasta la policía tuvo que intervenir

Redacción- El de día ayer, se comenzaron a viralizar un montón de videos sobre una bochornosa pelea que se desató en un bus de Aserrí, que hasta la policía tuvo que intervenir.

Al parecer, una pasajera no quería abrir su ventana, lo cual, molestó a otra pasajera que empezó a reclamar que hacia calor, luego de esto, procedió a tirarle un montón de insultos a la mujer que no quería abrir su ventana.

«Si estuviese la hijueputa ventana abierta no estaría pasando esto, pero te crees la última maravilla… Todo por una hijueputa ventana, no estas viendo que hace calor pedazo de estúpida, no estas viendo que estamos en verano ya idiota, puta por una hijueputa ventana, porque va bien peinadita ella, semejante Betty» empezó a gritar la pasajera molesta por la ventana.

Segundos después continuó insultando a la pasajera y a un extranjero que iba en el transporte, luego se levantó y le pegó en la cara a la pasajera de la ventana y ahí el chofer se metió para que no le continuara pegando.

Minutos más tarde, se puede ver cómo la mujer comienza a agredir a otro pasajero, y ahí el extranjero se mete a moverla, la mujer le empieza a gritar que lo va a denunciar y va a llamar a migración. Al fondo se puede escuchar como una niña que iba en el bus dijo «Ya no peleen».

Luego, el extranjero le dijo al chofer que abriera la puerta para bajar a la mujer que estaba peleando, lo cual, la enojó mucho y procedió a pegarle una patada al extranjero.

Por último, en los videos se ve como la policía decide bajar al extranjero y él empieza a gritar que no lo agarren.