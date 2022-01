Estampó su firma por un periodo de dos torneos cortos

Redacción- El delantero costarricense, Francisco Rodríguez, ve como un gran paso pasar de Herediano al Saprissa, tras un torneo donde no fue regular.

Francisco Rodríguez fue el primer fichaje que el Deportivo Saprissa anunció en sus redes sociales, mismas que se inundaron de cuestionamientos hacia la directiva por la contratación realizada.

Pues, cabe resaltar que el delantero no tuvo su mejor desempeño durante el campeonato anterior vistiendo la camiseta de su ex equipo, el Club Sport Herediano.

Sin embargo, el atacante quiere demostrar en la cancha sus cualidades con el balón y ganarse el cariño de la afición con buenas actuaciones.

Además, quiere aprovechar al máximo su tiempo en la escuadra morada pues lo ve como un gran paso en su carrera como profesional.

«Creo que en mi paso por Herediano los diferentes entrenadores que tuve siempre fui titular, siempre marqué la diferencia en el equipo, cuando llegó Jeaustin yo venía de una lesión y el equipo empezó a ser regular con él y costaba ganarse un lugar.

Me tocó estar afuera, en la suplencia pero seguía trabajando me seguía preparando para lo que venía y era difícil seguir en un equipo donde no era tan del gusto del entrenador se habló para salir, salí del Herediano y creo que es una oportunidad muy grande pasar al Saprissa.

Mi rendimiento ha sido bueno cuando he estado en cancha en los diferentes equipos que he estado y si Saprissa me tomó en cuenta y quisieron que yo viniera acá es para dar ese rendimiento al tope y que pueda marcar diferencia acá».

De esta manera, Francisco Rodríguez espera poder rendir de la mejor manera en el equipo del Deportivo Saprissa, escuadra que confió en sus cualidades a pesar de no brillar el torneo anterior.

Pues el delantero no logró anotar ni en una sola oportunidad durante el torneo de Apertura 2021, lo cual ha dejado grandes dudas de su fichaje en el cuadro tibaseño.