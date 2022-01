Considera que el país lleva varios años de estar trabado

Redacción- El candidato a primer vicepresidente por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Franco Pacheco, deja en claro que la prioridad de su agrupación es que Costa Rica mucho más productivo.

Situación que el exitoso empresario dejó en claro durante una entrevista con AMPRensa.com en la que expuso algunas de las propuestas con las que esperan llegar a la Presidencia de la República.

Mismas que explican también en su plan de gobierno, documento en el que dejan en claro que buscarán ayudar a los productores nacionales de todas las maneras posibles.

Debido a que según el Presidente Honorario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) el país se encuentra entrabado desde hace varios años.

Por lo que el desarrollo de emprendimientos y la llegada de inversiones extranjeras se complican, mientras la estadística de desempleo sigue creciendo.

“Nuestra intención es poner a Costa Rica a producir, no creemos en que se requieran más impuestos, el país ya no aguanta más impuestos, los ciudadanos ya no aguantan más impuestos, ni el sector productivo tampoco”.

“Creo que lo que urge poner al país a producir y para eso hay que facilitar las opciones al sector productivo nacional, para tener un país mucho menos entrabado de lo que ha estado en los últimos años”.

“Facilitar la inversión tanto la nacional, como la extranjera con una verdadera simplificación de trámites con ventanillas únicas para que los cambios sean bastante significativos”, explicó Pacheco.

La fórmula del PUSC que es encabezada por Lineth Saborío ha tomado fuerza en las más recientes encuestas de cara a las elecciones nacionales.

En dicha agrupación se encuentra el empresario, quien hace su ingreso a la política luego de realizar toda una carrera en la empresa privada.

Trayectoria que espera poner a disposición del país en caso de convertirse en vicepresidente en un gobierno socialcristiano.