Bolaños crítico el torneo nacional y su formato de juego

Redacción – El veterano volante del Monstruo, Christian Bolaños, dio a conocer su gran queja con el fútbol tico, debido que para él el campeonato no exige a los jugadores y por eso cuando van a torneos internacionales fracasan.

Bolaños es una voz autorizada en el camerino del cuadro morado, gracias a sus basta carrera deportiva a sus 37 años, donde es uno de los grandes ídolos del saprissismo.

Ese currículo refleja porque Christian es sumamente respetado. Por ello, el volante hace alusión al pobre nivel de la división de honor del país, ya que para él se juega a una intensidad muy diferente que en el plano regional.

Desde la óptica del mediocampista morado, Saprissa jugó muy bien durante 70 o 75 minutos ante Pumas, además, señala que le jugaron de tú a tú al cuadro azteca pese a la dolorosa derrota de 4-1 en la vuelta, que sentenció un global de 6-3.

Para nadie es un secreto el poderío económico de los clubes mexicanos y no es casualidad la hegemonía azteca en la región, ya que desde el 2005 cuando fue campeón Saprissa, ningún otro club que no sea mexicano ha ganado la Concacaf.

Christian Bolaños atendió a la prensa en su regreso al país y afirma que Saprissa hizo todo con las armas que tenía, pero aún así achaca al pobre nivel del torneo tico y su formato, el cuál pesa a la hora de ir a competir en un torneo del área.

«El campeonato nacional no te exige como a nivel internacional, el campeonato en sí y entonces al jugador nacional no le ayuda eso y se nota cuando va a la selección, no es algo nuevo, es alarmante el 4-1 pero tenemos que ver como se dio, Saprissa jugó muy bien durante 75 minutos y nadie decía que Saprissa iba jugar de tú a tú contra Pumas, antes de la serie y por eso venimos tranquilos.

Hicimos todo lo humanamente posible y con las armas que tenemos, con el campeonato nacional junto con su formato, con intensidad de juego que hay acá y pelearle a un equipo como Pumas, que es de lo cinco más grandes de México, la verdad que sin ser un jugador que no le gusta perder, salgo satisfecho con el trabajo que hizo el equipo. El que salió al Mundial de Clubes fue Saprissa y era una selección la que teníamos», afirmó Christian Bolaños a Tigo Sports.