La cantante aseguró que esa tradición le hace sentir claustrofobia

Todas las familias tienen tradiciones distintas que se pasan de generación en generación, sin embargo, esta tradición, la cual es muy común en distintas partes del mundo, es una que Evaluna quiere eliminar y que su futuro bebe no lo haga.



En el podcast de Amazon Music, llamado En la sala con Evaluna, la bella actriz contó que la tradición que odia es cuando en los cumpleaños le hunden la cara en los queques. Y que a ella le incómoda mucho.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan ‘Happy Birthday’, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Tú que eres mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, dijo.

Además, dijo que esperaba que a su hijo no le llegue a gustar, debido a que ella en serio lo odiaba.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, dijo.

El pasado mes de octubre con un hermoso video musical titulado «Índigo», la pareja de Evaluna y Camilo anuncio su embarazo.