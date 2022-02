Redacción – El lateral derecho costarricense, Cristian Gamboa, volvió a tener un destacado papel al cumplir con un gran nivel en agónico empate de 1-1 del VFL Bochum en la jornada 25 de la Bundesliga de Alemania.

Como es costumbre, Gamboa fue titular en la visita del Bochum al histórico VFB Stuttgart, que vio como su imponente Mercedes-Benz Arena se vistió de gala.

Gamboa llegó motivado a este compromiso tras su brillante papel en la pasada jornada ante el Bayern Múnich, a quiénes se dio el lujo de anotarles.

Para el oriundo de Liberia, Guanacaste, este duelo fue más que especial debido que se le vio dándolo todo dentro de la cancha, ayudando en labores defensivas ante el asedio del Stuttgart, que encontró la llave del 1-0 al minuto 56.

Last minute drama away from home 😅

This side never gives up! Last-minute penalty from Eduard Löwen seals a valuable point away from home. Love it.

1-1 #VfBBOC #meinVfL pic.twitter.com/SBv3vrbp3q

