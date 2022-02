Morados suman cinco unidades

Redacción- Luego de finalizado el encuentro en el Valle del General el estratega español Alonso, mostró su «cabreo» luego de empatar a cero goles ante Pérez Zeledón, donde los morados tuvieron varias ocasiones para poder anotar.

El técnico Iñaki Alonso enfatizó en que tendrán que mejorar mucho de cara a marco, para poder empezar a ganar compromisos, debido a que es la zona mas baja de los tibaseños, donde presentan varias bajas como Francisco Rodríguez, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

Además resaltó que tuvieron que manejar las cargas de varios jugadores importantes, como Mariano Torres, Bolaños y Ángulo, este último lesionado.

También recalcó que los tibaseños venían a buscar las tres unidades, para poder salir de las incomodas posiciones donde se ubican actualmente.

Alonso se mostró feliz por el desempeño de los mas jóvenes, donde indica que mostraron convicción para buscar siempre la portería contraria.

«Sinceramente yo no he pensado en México, además le he dicho a toda mi gente que había que enfocarnos en el presente y el presente es hoy, si bien es cierto que teníamos dos planes para este partido, uno el manejar cargas y el otro venir a ganar el compromiso, ayer Bolaños estaba muy cargado en comparación al día después del partido.

También le hemos dado oportunidad a jugadores jóvenes de la plantilla del Deportivo Saprissa y demostraron que pueden competir y que pueden estar a la altura, estoy muy satisfecho ya que aunque tuvimos una plantilla joven, todo el rato demostraron ir hacia delante.

Me voy muy cabreado porque queríamos venir a sumar de tres, pero sobre todo hemos visto como los jugadores han ido creciendo conforme pasaba el encuentro, pero debemos mejorar más la definición», afirmó Iñaki Alonso.

El día miércoles el Deportivo Saprissa, visitará México donde buscará derrotar a los Pumas, recordando la hazaña realizada en el año 2005 donde quedaron campeones de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por torneo nacional, el próximo compromiso será ante Guadalupe el domingo 27 de marzo, a las 3:00 pm.