Redacción – Kyliam Mbappé se viste de héroe y le da triunfo de oro por 1-0 ante el Real Madrid, que vio como la estrella del club galo anotó en el último suspiro para así hacer explotar las graderías del Estadio Parque de los Príncipes.

Con Navas en la banca, PSG salió con la motivación al tope para el crucial duelo ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Los parisinos llevaron el peso en ofensiva y al minuto 17, tocaron la puerta de Courtois con un remate en el área de Mbappé, que vio como Courtois se agigantó con una gran tapada y así impedirle la anotación al astro francés.

Messi, Di María y Mbappé fueron un dolor de cabeza para los merengues, que tuvieron como principal virtud, un sensacional orden en línea defensiva.

Ese bloque defensivo hizo que los madridistas se sintieran cómodos, generando cierta desesperación en los hombres del PSG, que buscaron la forma de como vulnerar ese candado blanco, que generó que se fueran al descanso con un enorme 0-0.

En el segundo tiempo, PSG siguió insistiendo ante el cuadro español y al minuto 47, Hakimi le sirvió una pase de ensueño a Mbappé, que con un potente remate raso vio como Courtois le ahogó el grito de gol con una intervención de ensueño.

Los franceses tuvieron un chance de oro al minuto 61, tras un penal que ejecutó Lionel Messi, que vio como su tibio remate fue tapado por Courtois, que celebró por todo lo alto haberle ahogado el grito de gol al astro argentino.

Pese a ese fallo, PSG siguió atacando con todo al Real Madrid, que fue bastante calculador en la cancha, lo cuál generó que Mbappé se sintiera cómodo y fue quién se echó el equipo francés al hombro con su sensacional talento.

What a goal! Paris win it late via Kylian Mbappé's brilliant finish ⚽️#UCL pic.twitter.com/1moVlYhFBk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022