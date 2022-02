Esta exposición ha vendido más de 20 millones de entradas en todo el mundo

Redacción- ¡No se lo puede perder! Para todos los fanáticos del arte, llegará por primera vez al país la impresionate exposición “Immersive Van Gogh”.

Los ticos podrán apreciar de un espectáculo visual, mientras las obras del reconocido pintor, Vincent van Gogh, flotan, giran y se transforman por todas partes, entre algunas de las obras que se podrán apreciar se encuentran “Iris” y “Starry Night Over the Rhone”. Un show que no se puede perder por nada del mundo.

La exhibición utiliza tecnología para combinar arte y música en una experiencia inmersiva. Esta misma, fue creada por el coreógrafo Massimiliano Siccardi, dirigida por David Korins y con música de Luca Longobardi.

Este espectáculo ha logrado vender más de 20 millones de entradas en todo el mundo, y ha tenido una calificación practicamente perfecta.

Por el momento, todos los detalles de su llegada al país todavía no se han dado ha conocer.