Redacción- ¡Aunque no lo crea es una realidad! Las conocidas peleas de almohadas se convirtieron en un deporte profesional es Estados Unidos, el pasado 29 de enero, con reglas muy parecidas al boxeo.

El primer Campeonato de Lucha de Almohadas se llevó a cabo en las afueras de Miami, en el cual, participaron luchadores de Ultimate Fighting Championship, para ver quien sería el ganadores de un premio de cinco mil dólares.

16 hombres y 8 mujeres participaron en la primera edición de este novedoso deporte. El luchador de MMA, Hauley Tillman, desmostró ser el mejor con la almohada y se llevó el cinturón del campeonato. De igual forma, la atleta, Istela Nunes, se llevó la victoria y se coronó como la Campeona Femenina inaugural de PFC (Pillow Fighting Championship).

Tamara Keith, de la cadena de noticias estadounidense NPR, señaló que la pelea de almohadas podría convertirse en una alternativa para aquellos que no soportan ver la violencia física.

“tiene toda la estrategia y la intensidad del boxeo o las artes marciales mixtas con impactos más satisfactorios y lesiones menos espantosas”, dijo Keith.

De igual forma, el CEO de PFC, Steve Williams, estuvo de acuerdo con Keith, y dijo que busca que este deporte vaya creciendo.

“A los boxeadores no les gusta lastimarse, y hay mucha gente que no quiere ver la sangre..Quieren ver una buena competencia, simplemente no quieren ver la violencia”, expresó Williams.

Las almohadas son de tamaño queen, están rellenas de espuma y cubiertas de una lona de nailon. Los luchadores son emparejados según su tamaño y nivel de experiencia por lo que se denomina un “matchmaker” en el universo de los deportes de combate, sólo hay tres rounds de 90 segundos.