Vacunas han demostrado ser efectivas

Redacción- Campaña de vacunación contra del Covid-19 se llevará a cabo este fin de semana en 170 parroquias.

La Caja Costarricense de Seguro Social habilitará vacunatorios en 170 instalaciones de la Iglesia Católica este sábado 23 y domingo 24 de abril para que niños, adolescentes y adultos completen sus esquemas de vacunación contra el virus respiratorio.

Más de un millón trescientas mil personas mayores de 12 años tienen pendiente la tercera dosis de la vacuna, y 190 500 niños y niñas entre 5 y 11 años aún no han iniciado el esquema de vacunación, esto según datos del Sistema Integrado de Vacunas con corte al 18 de abril de 2022.

Vacunatorios habilitados:

Región Brunca

Buenos Aires. Iglesia Católica San Pedro Apóstol, domingo 24 de abril a las 9 am y a las 5 pm.

Corredores. Iglesia Católica Ciudad Neily, sábado 23 de abril de 5 pm a 7 pm. Domingo24 de abril de 7 am a 9 am. y de 5 pm a 7 pm. Iglesia Paso Canoas Centro, sábado 23 de abril de 5 pm a 7 pm. Iglesia de la Cuesta Centro, sábado 23 de abril de 5 pm a 7 pm. Iglesia Católica de Laurel, domingo 24 de abril de 10 am a 12 mediodía.

Coto Brus. Iglesia Católica de Sabalito, sábado 23 de abril de 8 am a 1 pm.

Golfito. Iglesia Católica de Rio Claro, sábado 23 de abril de 5 pm a 7 pm.

Osa. Iglesia Católica de Palmar Norte, sábado 23 de abril de 5 pm a 7 pm.

Pérez Zeledón. Iglesia Católica de Palmares, sábado 23 de abril de 3 pm a 5 pm. Iglesia Juntas de Pacuar, sábado 23 de abril de 5:30 pm 7 pm. Iglesia Santuario de la Divina Misericordia (Morazán), domingo 24 de abril de 8 am a 11 am.

Región Central Norte

Alajuela Central. Parroquia Santo Cristo Agonía, el sábado 23 de abril, de 10 am a 6 pm. Parroquia Santo Cristo Agonía. domingo 24 de abril de 8 am a 6 pm.

Alajuela Norte. Iglesia de Desamparados de Alajuela, domingo 24 de abril de 9:30 am a 12:30 pm. Iglesia de los Ángeles, Canoas de Alajuela, domingo 24 de abril de 10:00 am a 1:00 pm

Alajuela Oeste. Tuetal Sur, sábado 23 de abril de 1:00 pm a 6:00 pm. Barrio San José, domingo 24 de abril de 8:00 am a 3:00 pm. La Garita, domingo 24 de abril de 8:00 am a 3:00 pm.

Alajuela Sur. Parroquia de la Guácima, domingo 24 de abril de 7 am a 7 pm. Parroquia de San Antonio del Tejar, domingo 24 de abril de 7 am a 7 pm.

Alfaro Ruiz Zarcero. Parroquia San Rafael Arcángel Zarcero, domingo 24 de abril a las 9 am y 11 am.

Atenas. Parroquia San Rafael arcángel, domingo 24 de abril de 7:30am a 11:30pm.

Barva – Coopesiba. Parroquia SJM, sábado 23 de abril de 5 pm a 7 pm y domingo 24 de abril de 9 am a 2 pm. Parroquia Santa Lucía, sábado 23 de abril de 4 pm a 7 pm y domingo 24 de abril de 8 am a 2 pm. Parroquia Barva Centro, sábado 23 de abril de 4 pm a 7 pm y domingo 24 de abril de 8 am 1pm. Parroquia San Roque, sábado 23 de abril de 6 pm a 8 pm. Parroquia San Pedro, sábado 23 de abril de 4 pm a 7 pm y el domingo 24 de abril de 10 am a 1 pm. Parroquia Puente Salas, sábado 23 de abril de 3 pm a 5:30 pm. Parroquia Buena Vista, domingo 24 de abril de 8 am a 10 am.

Heredia Cubujuquí. Los Ángeles, domingo 24 de abril de 8 am a 5 pm. Mercedes Sur, domingo 24 de abril de 8 am a 5 pm.

Heredia Virilla. Parroquia Corpus Christi del Santo Padre Pío de Pietrelcina, sábado 23 de abril de 8 am a 2 pm. Parroquia San Rafael de Ulloa (lagunilla de Heredia), domingo 24 de abril de 9 am a 10:30 am. Parroquia Patriarca San Jose Ulloa (Barreal de Heredia), domingo 24 de abril de 12 mediodía a 2:00pm.

Naranjo. Parroquia Nuestra Señora de las Piedades, domingo 24 de abril de 7:00am a 12:00 mediodía.

Palmares. Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes el 23 y 24 de abril de 8 am a 6 pm.

Puerto Viejo Sarapiquí, Puerto Viejo, sábado 23 de abril a las 7 pm y el domingo 24 de abril a las 9 am y 6 pm. La Virgen, sábado 23 de abril a las 6 pm y el domingo 24 de abril a las 9 am y 6 pm.

San Isidro de Heredia. Parroquia de San Isidro de Heredia, sábado 23 de abril de 1 pm a 7 m.

San Rafael de Heredia. Templo Parroquial San Rafael, sábado 23 de abril de 2 pm a 7:30 pm y el domingo 24 de abril de 8 am a 6:30 pm. Sagrado Corazón de Jesús (Getsemaní), sábado 23 de abril de 3:30 pm a 5:30 pm. Patriarca San José (San Josecito), sábado 23 de abril de 5:30 pm a 7:30 pm. San Miguel Arcángel (El Palmar), domingo 24 de abril de 7 am a 9:30 am. Inmaculada Concepción de María, domingo 24 de abril de 10 am a 12 mediodía. Santiago Apóstol, domingo 24 de abril de 12:30 pm a 2:30 pm.

San Ramón. Parroquia de San Ramón, sábado 23 de abril de 7:30 am a 5:30 pm.

Santo Domingo de Heredia. Parroquia Santo Domingo de Guzmán, domingo 24 de abril (misa: 11:00am) 10:30 a.m. a 1 pm. Santa Rosa de Lima, domingo 24 de abril (misa: 10:00am) de 9:30 a 12 mediodía. San Luis Gonzaga, domingo 24 de abril (misa: 10:30 am) 10 am a 12:30 mediodía.

Tibás Coopesain. San Juan Bautista. San Juan, sábado 23 de abril de 3 pm a 6pm y el domingo 24 de abril de 10 am a 6 pm. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Llorente, sábado 23 de abril de 2 pm a 6 pm y domingo 24 de abril de 7:30am a 4 pm. Parroquia San Miguel Arcángel, San Miguel Santo Domingo, domingo 24 de abril de 7:30am a 3pm.

Tibás Uruca Merced. Parroquia la Natividad de la Santísima Virgen María, La Uruca, sábado 23 y domingo 24 de abril a las 2 pm. Parroquia Medalla Milagrosa, Cuatro Reinas, sábado 23 de abril a las 5 y el domingo 24 de abril a las 8:30 am Parroquia Santa Catalina de Alejandría, La Uruca, sábado 23 de abril a las 6pm y domingo 24 de abril a las 9am y 12 mediodía. Parroquia de Barrio México, domingo 24 de abril de 1 pm a 4 pm.

Valverde Vega. Parroquia Santiago Apóstol, Sarchí Centro, domingo 24 de abril a las 8 am y 10 am.

Región Central Sur

Acosta: Parroquia San Ignacio de Loyola Acosta, Capilla Velatorio de 9 am a 2 pm.

Alajuelita. Sábado 23 de abril, Iglesia Católica Santo Cristo de Esquipulas de 9:30 am a 1 pm. Domingo 24 de abril, frente al Parque de Alajuelita Centro de 9 am a 1 pm.

Aserrí. Sábado 23 de abril. Salitrillos de 3 pm a 5:20 pm y en Aserrí Centro de 5:40 pm a 7:30 pm. Domingo 24 de abril, Corazón de Jesús de 7:30 am a 9:20 am y Aserrí Centro de 9:40 am a 11:30 am.

Carmen Montes de Oca. Sábado 23 de abril, Parroquia San Pedro Apóstol, San Pedro de Montes de Oca de 5:30pm a 7pm. Sábado 23 de abril, Catedral Metropolitana (Avenida Segunda, Calle Central, Av. 2) de 9am a 7pm y el domingo 24 de abril de 7am a 7pm.

Cartago: Templete Basílica de los Ángeles de 8 am a 2 pm.

Cervantes: Iglesia Parroquial Paraíso, Santuario Nuestra Señora del Rescate de Ujarrás, Costado Este Parque Central de Paraíso de 8 am a 2 pm.

Coronado: Sábado 23 de abril, Iglesia Los Ángeles Ipis de 8am a 1 pm. Domingo 24 de abril, Iglesia San Isidro de Coronado de 7am a 1 pm.

Corralillo. Sábado 23 de abril. Salón Parroquial Llano Los Angeles, ubicación: contiguo a la iglesia Católica, en Llano los Angeles, corralillo Cartago de 8 am a 1 pm.

Curridabat. Domingo 24 de abril. La Colina y Curridabat centro de 8am a 3pm.

Desamparados 1. Sábado 23 de abril, Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados, Desamparados Centro de 2 pm a 7 pm y el domingo 24 de abril de 1 pm a 8 pm.

Desamparados 3. Sábado 23 y domingo 24 de abril, Iglesia Sector 2 Los Guido de 10am a 3pm.

El Guarco. Sábado 23 de abril, Basílica Inmaculada Concepción, Tejar de El Guarco de 3 pm a 7 pm. Domingo 24 de abril, Parroquia Guadalupe, Guadalupe de Cartago de 8 am a 1:30 pm.

Goicochea 2. Sábado 23 de abril, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de 8 am a 2 pm y el domingo 24 de abril de 7 am a 4 pm.

Goicoechea 1. Sábado 23 de abril, Parroquia del Espíritu Santo en Mata de Plátano, 300 metros este entrada al Barrio La Ticoblock de 2pm a 4pm. Parroquia Nuestra Señora del Carmen-Mata de Plátano. De la entrada al cementerio del Carmen de Guadalupe, 100 metros este mano izquierda-sobre calle principal de 4:30 pm a 6 pm. Domingo 24 de abril, Parroquia San Pío X – Purral Abajo, 25 metros oeste ASEMBIS Purral de 8 am a 1 pm.

Hatillo. Sábado 23 de abril, Filial Dulce Nombre de Jesús (Urbanización 25 Julio) de 2 pm a 6 pm. Domingo 24 de abril, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Hatillo Centro) de 8 am a 1 pm.

La Unión. Sábado 23 y domingo 24 de abril, Nuestra Señora de Pilar, Ubicada en el Centro de Tres Ríos de 8 am a 12 mediodía.

Los Santos. Sábado 23 de abril, San Pablo de León Cortes, Salón Parroquial de 5 pm a 8 pm y el domingo 24 de abril de 9 am a 12 mediodía.

Mata Redonda-Hospital. Sábado 23 de abril, Obras del Espíritu Santo en Barrio Cristo Rey de 9am a 1pm. Domingo 24 de abril, Iglesia Medalla Milagrosa en Barrio Cuba de 9am a 1pm.

Mora-Palmichal. Sábado 23 y domingo 24 de abril, Iglesia Católica Ciudad Colón de 8 am a 12 mediodía.

Moravia. Sábado 23 de abril, Iglesia Católica de Moravia Centro de 3 pm a 6 pm, y el domingo 24 de abril de 8 am a 6pm.

Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca. Sábado 23 y domingo 24 de abril, Parroquia San Rafael Arcángel Oreamuno de 8:30 am a 2 pm.

Puriscal – Turrubares. Sábado 23 de abril. Iglesia Católica de San Antonio Debajo de 3 pm a 4:30 pm. Iglesia Católica de Carit de 5 pm a 6pm. Iglesia Católica de Barbacoas 6 pm a 7pm. Domingo 24 de abril, Iglesia Católica de Santiago, de 7 am a 11 am.

San Juan San Diego. Sábado 23 de abril, Parroquia San Diego de Alcalá. San Diego , La Unión. 200 m este de la Sede de EBAIS Montúfar de 3pm a 6pm y el domingo 24 de abril de 10am a 6pm.

Turrialba- Jimenez. Sábado 23 y domingo 24 de abril, Iglesia Católica San Buenaventura de 8 am a 2 pm.

Zapote – Catedral. Sábado 23 y domingo 24 de abril, Iglesia Católica de Zapote de 8:30 am a 3pm.

Región Chorotega

Abangares. Iglesia Católica San Jorge Mártir, sábado 23 de abril de 10 am a 4 pm.

Bagaces. Sábado 23 de abril, Iglesia Bagaces de 8am a 12 mediodía y en la Iglesia Fortuna de 1pm a 5 pm.

Cañas. Iglesia Católica Barrio Unión, sábado 23 de abril de 6:30 pm a 8:30 pm, domingo 24 de abril de 10:30 am a 12:30 pm. Domingo 24 de abril, Iglesia Católica Central de 5:30 pm a 7:30 p.m. y de 8:30 am a 10:30 am. Iglesia Promesas de Fe de 10 am a 1 pm.

Carrillo. Iglesia Católica Sardinal, sábado 23 de abril de 3 pm a 8 pm. Domingo 24 de abril, salón parroquial Iglesia Católica Filadelfia de 8 am a 6pm. Iglesia Católica de Belén de 9 am a 3 pm.

Colorado. Domingo 24 de abril, salón parroquial: Parroquia Inmaculada Concepción de Colorado de 8am a 1pm

Hojancha. Iglesia Católica de Hojancha, domingo 24 de abril de 8 am a 11 am.

Jicaral. Diagonal a la Iglesia Católica Jicaral, sábado 23 de abril de 8am a 1pm y domingo 24 de abril de 9:30 am a 1 pm. Iglesia Católica Montaña Grande, sábado 23 de abril de 2:30pm a 4 pm. Domingo 24 de abril Iglesia Católica de Cabo Blanco de 7:30 am a 9 am.

La Cruz. Sábado 23 de abril, Iglesia Católica a las 5 pm y 8 pm y el domingo 24 de abril a las 7:30 am y a las 10 am.

Liberia . Sábado 23 de abril, Ermita de Moracia de 4 pm a 6 pm. Iglesia Inmaculada Concepción Liberia Centro 6 pm a 8 pm y en la Ermita de la Victoria de 6 pm a 8 pm. Domingo 24 de abril, Ermita de Pueblo Nuevo de 10 am a 12 mediodía. Iglesia Inmaculada Concepción Liberia Centro de 9 am a 11 m y de 4 pm a 6pm. Ermita de Santa Lucía de 11 am a 1 pm. Ermita Los Ángeles de 7 pm a 9 pm.

Nandayure. Domingo 24 de abril, Rancho de la Iglesia Católica San Isidro Labrador de 7am a 12 mediodía.

Nicoya. Sábado 23 de abril. Iglesia Guadalupana de 8 am a 5 pm. Domingo 24 de abril. Iglesia Católica San Martin de 8 am a 5pm.

Santa Cruz. Sábado 23 de abril, Parque Bernabela Ramos de 8:30 am a 3pm. Domingo 24 de abril, Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas de 7:30 am a 11 am.

Tilarán. Salón Santa Teresita costado Norte de la Catedral Tilarán Centro, sábado 23 de abril de 5 pm a 8 pm. y el domingo 24 de abril de 10 am a 12 mediodía.

Upala. Domingo 24 de abril. Iglesia de Bijagua de 7 am a 12 mediodía.

Región Huetar Atlántica

Guápiles. Domingo 24 de abril. Iglesia Católica Guápiles centro de 8am a 12 mediodía.

Limón. Sábado 24 de abril. Catedral de 8am a 4 pm.

Talamanca. Sábado 23 de abril, Iglesia Católica en Bribri de 5:30 pm a 8 pm.

Región Huetar Norte

Aguas Zarcas. Sábado 23 de abril, 2022. Templo Católico Aguas Zarcas de 5 pm a 7 pm. y el domingo 24 de abril. de 10 am a 12 mediodía.

Ciudad Quesada. Sábado 23 de abril, 2022. Catedral Ciudad Quesada de 7 pm a 9 pm y el domingo 24 de abril. de 7:30 am a 1 pm, y en la Catedral San Roque de 9 am a 1 pm.

Florencia. Sábado 23 de abril, 2022. Parroquia de Florencia de 4:30pm a 6:30pm. Domingo 24 de abril. Parroquia La Tigra de 9:30am a 11:30am.

Fortuna. Sábado 23 de abril, 2022. Iglesia Fortuna de 5 pm a 8 pm. Domingo 24 de abril. Iglesia Los Ángeles de 2 pm a 5 pm

Guatuso. Sábado 23 de abril, 2022. Iglesia Católica Buenos Aires de 7 pm a 7:30 pm. Iglesia Católica San Rafael, sábado 23 de abril de 8 pm a 8:30 pm y el domingo 24 de abril de 10:30 am a 11 am. Iglesia Católica Katira de 12 mediodía a 1pm. Iglesia Católica Buena Vista de 2:30 pm a 3 pm. Iglesia Católica Cabanga de 4pm a 4:30 pm. Iglesia Católica Silencio de 5:30 pm a 6 pm.

Los Chiles. Sábado 23 de abril, 2022. Iglesia Católica Los Chiles de 5 pm a 7 pm y el domingo 24 de abril de 8 am a 10 am y de 5 pm a 7 pm, y en la Iglesia Católica Pavón de 8 am a 10 am.

Pital. Sábado 23 de abril, 2022. Filial San Jose, 4 Esquinas de 8 am a 9 am. Filial San Gabriel Arcángel, Localidad Puerto Escondido, el sábado 23 de abril de 9 am a 10 am.Centro Parroquial Pital, Localidad Pital, sábado 23 de abril de 10:30 am a 11:30 am y el domingo 24 de abril de 3pm a 4pm.Filial Virgen de Carmen, Localidad el Carmen, sábado 23 de abril de 3:30 pm a 4:30 pm. Filial Santa Isabel de Hungría, CoopeIsabel, sábado 23 de abril de 5 pm a 6 pm. Filial Santa Rita de Casia, Localidad Saíno, sábado 23 de abril de 6:30 pm a 7:30 pm, Domingo 24 de abril. Filial San Miguel Arcángel, Localidad el Encanto de 8 am a 9 am. Filial Virgen de los Ángeles, localidad Los Ángeles de 9:30 am a 10 am. Filial Santa Elena, Localidad Santa Elena de 11 am a 12 mediodía.

Santa Rosa. Sábado 23 de abril, 2022. Iglesia Católica Santa Rosa (salón de la cocina adjunto) de 9 am a 7 pm y el domingo 24 de abril de 9 am a 7 pm.

Región Pacífico Central

Barranca. Iglesia del Roble, domingo 24 de abril de 7:30 am a 12 mediodía. Iglesia de los Almendros, domingo 24 de abril de 8 am a 11 am.

Chacarita. Iglesia Chacarita INVU, domingo 24 a las 9 am, y en la Iglesia Carrizal a las 11 am.

Chomes Monte Verde. Sector de Chomes: Iglesia de Abangaritos, sábado 23 de abril a las 2pm. Iglesia de Costa de Pájaros, sábado 23 de abril a las 4 pm. Iglesia de Judas, sábado 23 de abril a las 7 pm. Sector Monteverde: Iglesia Santa Elena centro, sábado 23 de abril de 5 pm a 7pm y domingo 24 de abril de 11 am a 12 mediodía y de 6 pm a 7 pm.

Cóbano. Iglesia Cóbano centro, sábado 23 de abril de 5 pm a 8 pm y domingo 24 de abril de 9 am a 12 mediodía.

Garabito. Iglesia Filial San Isidro Labrador de Herradura, domingo 24 de abril de 8 am a 10 am.Iglesia Inmaculada de la Concepción de María de Garabito centro, domingo 24 de abril de 10:30 am a 12 mediodía.

Montes de Oro. Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Miramar centro, sábado 23 ´de abril a las 6 pm y domingo 24 de abril a las 10 am , 4 pm y 6 pm.

Orotina. Iglesia Orotina e Iglesia San Mateo, domingo 24 de abril de 9 am a 12 mediodía.

Paquera. Iglesia Paquera centro y en la Iglesia Rio Grande sábado 23 de abril de 6 pm a 9 pm y domingo 24 de 7am a 10 am.

Parrita. Iglesia San José Patriarca, domingo 24 de abril a las 7 am y en Iglesia San Antonio de Padua a las 9 am.

Quepos. Iglesia Quepos centro, sábado 23 de abril a las 6pm y domingo 24 de abril a las 9 am.

San Rafael. Catedral de Puntarenas domingo 24 de abril a las 7: 30 am. Iglesia Barrio del Carmen, domingo 24 de abril 10 am.