Afirma que espera no tener que utilizar ese recurso y que el problema se resuelva antes de que le toque asumir el poder.

Redacción- Rodrigo Chaves asegura que ya tiene preparado un decreto de emergencia nacional ante el hackeo que vive el país por parte del grupo llamado Conti.

Mismo que ha logrado afectar a distintas instituciones públicas entre las que resalta el caso del Ministerio de Hacienda.

Autoridad que ha tenido que ingeniárselas para continuar con su funciones, debido a que uno de los servicios golpeados es el de aduanas.

Por lo que el presidente electo afirma que ya tiene listo un decreto en caso de ser necesario si la problemática hacia el sitio web de Hacienda sigue afectado el próximo domingo 8 de mayo, día en el que asumirá el poder.

No obstante, el exjerarca de ese mismo ministerio deja en claro que espera no necesitar ese decreto y que ya el problema esté resuelto para esa fecha, o bien que el todavía presidente en ejercicio, Carlos Alvarado, sea quien decrete el estado de emergencia.

«Hay que esperarse a que recibamos nosotros, como había mencionado en una conferencia de prensa anterior, nosotros tenemos, ojalá no tengamos que utilizarlo, un decreto de emergencia ya redactado para que si el 9 de mayo esto no está arreglado, entrar a arreglarlo ya con el contexto de una emergencia nacional, yo no sé si Carlos Alvarado va a decretar una emergencia o no, pero nosotros en el eventual caso de que el 9 de mayo en la mañana esto esté así vamos a firmar ese decreto, el mismo 8 tal vez, en la sesión inaugural del consejo de gobierno y entrarle».

«A mí me hubiera gustado no encontrarme esta situación, y yo creo que los costarricenses les hubiera gustado no tener esta situación, que pudo haber sido perfectamente evitable en los últimos 30 años, no hemos invertido en tecnología lo suficiente», apuntó Chaves.