Redacción- La agrupación que se ha identificado como la autora del ataque cibernético que ha afectado al país, Conti, habría ofrecido al Estado un descuento del pago inicial que habían solicitado para así devolverle al país el control de los sitios web afectados.

Información que reveló la cuenta de Twitter llamada BetterCyber que ha estado muy al tanto del caso que afronta Costa Rica y las posturas del supuesto grupo criminal de origen ruso.

Mismos que este jueves habrían accedido a bajar la cifra de dinero pedida a las autoridades ticas para así finalizar con el hackeo que todavía sostienen.

En un principio se habló de que Conti le estaba solicitando a Costa Rica el pago de $10 millones para devolverles el control delos sitiod web afectados.

Versión que hasta las mismas autoridades costarricenses han confirmado; sin embargo, también han dejado en claro que no piensan ceder ante esta extorsión.

Debido a que Conti habría impuesto como fecha límite el próximo sábado para recibir el dinero o estarían procediendo a realizar la divulgación de información obtenido por medio del ciberataque efectuado.

La oferta del aparente grupo de Rusia sería de un 35%, lo que dejaría la cifra final en $6.5 millones, pero aún así las autoridades nacionales no darían el brazo a torcer.

#Conti's latest message to Costa Rica:

"We give a 35% discount on a quick payment for our services, we also promise not to touch the private sector of costa rica, we treat the businessman of this country with respect and ask them to ask them to convince the government to pay us" pic.twitter.com/qZD5cSk8xY

— BetterCyber (@_bettercyber_) April 21, 2022