Redacción- Cristian Gamboa festeja gran triunfo 3-4 de su equipo ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga.

El lateral costarricense fue parte del once estelar con el que su equipo visitó a uno de los equipos más poderosos del futbol alemán, el Borussia Dortmund.

Desde el pitazo inicial el partido presentó a un conjunto celeste con sed de triunfo dispuesto a dar su mejor versión para hacerse de los tres puntos en el compromiso.

Lo cual se vio reflejado en el marcador rápidamente pues a los tres minutos del juego, Sebastian Polter logró poner el 0-1 en los cartones.

Ventaja que fue aumentada a la altura de los ocho minutos cuando Gerrit Holtmann disparó de gran manera desde fuera del área y puso el 0-2.

El cuadro de Dortmund no bajó los brazos y gracias a Erling Haland lograron emparejar los cartones, por intermedio de la ejecución de dos penales a los minutos 18 y 30.

De esta manera los equipos se fueron con el marcador tablas al descanso dejando el desenlace del juego para la segunda mitad.

