Redacción- La diputada electa por San José del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, emitió su voto en la junta receptora 177, ubicada en la Escuela Juan Santa María.

En medio de su discurso, criticó con todo al contrincante de su canditado, a José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN).

«Yo no estoy para el equipo, estoy para elegir al presidente y la maravilla que tenemos nosotros, a diferencia de la acera del frente, es que nosotros vamos a escoger entre todo el abanico de los mejores costarricenses, los más preparados. A nosotros no nos importa en lo más mínimo que bandera política tienen. En cambio, el otro candidato esta amarrado a su bandera política, Dios guarde escoja a alguno que no es verdiblanco. Es un problema. En cambio, nosotros no, que maravilla vamos a poder a escoger a los mejores».

Pilar destaca lo que dice su candidato, Rodrigo Chaves, «él va a buscar a la mejor gente para los puestos y no puestos para todos los amigos y amigotes.

También invitó a los costarricense a salir a votar y tomar las riendas del país.