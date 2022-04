Redacción- El candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves, señaló que su participación en la contienda electoral ha sido limpia y que al contrario no anda estafando vendiendo humo.

Chaves dejó en claro que su participación en los debates ha sido consistente, con todo lo que ha dicho y hecho desde que volvió a Costa Rica en noviembre del 2019.

«Ha sido ver la gente a los ojos hablar con la verdad, no estafar vendiendo humo no distorcionar las cosas, no hacer promesas populistas de que voy a hacer esto, aquello y lo otro, y la gente no come macroeconomía», manifestó Chaves.

También aprovechó para decir, que solo al Partido Liberación Nacional (PLN) le sirve el abstencionismo porque saben que con él tienen un voto duro.

Incluso, comparó a los verdiblancos con la campaña del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que llegó al poder con el 15% del padrón electoral.

Chaves dijo que sabe que han querido desilucionar a los costarricenses para que no salgan a votar, porque al otro lado «liberacionistas», la abstención le sirve.

«Es matemático, les sirve porque ellos tienen un voto duro. Y ese voto duro podría ser como en Venezuela, cuando Nicolás Maduro tomó el poder, lo ganó con el 15% del padrón electoral nada más».