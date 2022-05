Colegio de periodistas se pronunció días atrás en contra de esta idea.

Redacción – La «Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia» que fue aprobada en los últimos días de la pasada Asamblea Legislativa no sería abordada por el todavía Presidente de la República, Carlos Alvarado.

Debido a que el mandatario reveló que este documento aún no ha llegado a las manos del Poder Ejecutivo, por lo que el factor tiempo generaría que esta propuesta quede en manos de la nueva administración que arrancará el próximo domingo.

Medida que tomarían puesto que según el todavía mandatario ya le queda muy poco tiempo a él y su equipo para analizar el documento.

Ante lo que la decisión de vetarlo o no recaería en Rodrigo Chaves y su gabinete que se encuentran a pocos días de iniciar funciones.

Este mencionado proyecto inclusive ha sido cuestionado por el Colegio de Periodistas, debido a que establece en tres artículos dificultades para el trabajo de los comunicadores.

Puesto que en el artículo 8 de esta propuesta se establecen tres incisos con los que se restringe a los medios de comunicación acceder a información pública.

Estos serían los únicos casos en los que podrían tener paso a este tipo de documentos:

Inciso d): La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Inciso g): Información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. La información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 272. 1 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

Inciso k): Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones administrativas.

Por lo que en caso de que algún funcionario del sector público se encuentre siendo investigado judicialmente no podría ser corroborado por los comunicadores.

Lo primero es no nos ha llegado, eso es lo que me informan acá, para hacer todo ese proceso y ese análisis, yo lo veo difícil en este punto por los tiempos que nos dé para nosotros hacer ese proceso, porque si en este momento no ha llegado, son 10 días hábiles y nosotros ya estamos el domingo entregando la banda, entonces depende de los tiempos. Además, ya estamos muy cerca de eso, creo que es algo que corresponderá a la siguiente administración.