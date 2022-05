Redacción – Liverpool muestra su poderío y elimina con global de 2-5 al Villarreal de España para así clasificar a la final de la UEFA Champions League 2022.

En el Estadio El Madrigal, Villarreal recibió al Liverpool de Inglaterra, que ganó la ida por 2-0 y llegó a suelo ibérico con el fin de buscar el pase a la final de UEFA Champions.

Desde el primer minuto, el club ibérico salió con la motivación al tope y apenas al minuto 3, un centro maravilloso del ecuatoriano Pervis Estupiñán fue aprovechado por Étienne Capoue, que le sirvió un pase oro a Boulaye Die que firmó su ¡GOOOOL!

Die cerró con broche de oro esta jugada gestada en los primeros minutos del partido, que metió de lleno al Villarreal en el partido y en la serie, que se achicó con un global de 2-1, generando un gran descontento en Jurguen Klopp.

Por caída esta anotación del Submarino Amarillo, Liverpool centró mucho su juego en figuras como Mohamed Salah y Sadio Mané, que fueron los encargados de llevar peligro al marco defendido por el argentino Gerónimo Rulli.

Aunque los ingleses mostraron buenos destellos en el ataque, Villarreal dio cátedra con su orden defensivo y más bien sobre al minuto 36, hubo una jugada polémica tras una caída de Lo Celso en el área, pero el referí no pitó nada y tampoco lo revisó en el VAR.

Esa acción fue apenas un aviso de los españoles, que sobre el minuto 40 tuvieron un premio a su esfuerzo, luego de que Capoué le sirviera un majestuoso centro a Francis Coquelin, que con un maravilloso cabezazo dejó estático a Allison Becker para el 2-0.

Esta anotación puso el 2-2 en el marcador global, generando que los fanáticos del Villarreal enloquecieran, ya que son un equipo con mucho menor presupuesto que el Liverpool, que por más que intentó no pudo hacerle daño a los amarillos.

En la segunda parte, Liverpool no tuvo piedad de su rival y con gran orden ofensivo le dieron un golpe al Villarreal al minuto 62, gracias a un fabuloso remate cruzado de Fabinho, que vio como el balón se le fue entre las piernas a Rulli para el ¡GOOL! del 2-1.

Luis Diaz. That is all. 🤩 pic.twitter.com/HkksE2nSBO

