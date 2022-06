Entre todos los casos el monto asciende a ₡158 millones correspondientes a fondos públicos.

Redacción – Un total de 1.309 empleados públicos que habrían recibido de manera irregular el apoyo económico del Bono Proteger fueron advertidos este miércoles por el presidente Rodrigo Chaves.

Mandatario que reveló este tema luego de concluir la reunión que tuvo con parte de su gabinete este miércoles en Casa Presidencial, donde se efectuó el Consejo de Gobierno.

Encuentro en el que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de establecer un periodo máximo de 30 días para que estas personas devuelvan el dinero que les depositaron, la postura fue tomada además con el el apoyo de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La entrega del Bono Proteger fue una medida adoptada por la administración de Carlos Alvarado ante el crecimiento del desempleo a raíz de la pandemia.

No obstante, esta acción dejaba por fuera a los trabajadores del sector público, por lo que estos 1.309 casos detectados ahora tendrán un máximo de 30 días para devolver el dinero.

Grupo de personas entre las cuales el Estado recaudaría ₡158 millones que desde un principio no tenían que haber salido de los fondos públicos.

»Hay 1.309 funcionarios públicos que recibieron Bono Proteger en contra de la ley, por un monto muy sustancial, y que estamos dándole a esos 1.309 funcionarios públicos un mes para que devuelvan el dinero del Bono Proteger en contra de la ley y por un error administrativo , y por lo tanto, de acuerdo a la normativa de control interno y a los requisitos de probidad de la función pública tienen que devolver estos recursos, de manera inmediata».

»A quienes no lo devuelvan haremos lo que tengamos que hacer para recuperar ese dinero que ellos no tenían derecho y que le corresponde a todos los costarricenses, el monto no es despreciable», afirmó Chaves.