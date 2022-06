Jerarca de esta cartera afirma que ni con una llamada del Rey de España va a ceder de su postura.

Redacción – La máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, declaró este viernes que el contrato con la empresa española Riteve-SYC solo podría renovarse en caso de que dicha compañía acceda a donar todos sus equipos al Gobierno de Costa Rica.

Única vía que dejó en claro el ministro de esa cartera este viernes por medio de una conferencia de prensa que brindó para abordar distintos temas.

Entre los puntos abordados destacó la muy cercana finalización del ligamen que tiene el país con la mencionada empresa ibérica.

Debido a que es la que actualmente se encuentra a cargo de brindar el servicio de revisión técnica vehicular, además de ser los propietarios de los equipos que utilizan.

Por lo que en caso de que la renovación no ocurra el estarían dejando de realizar este trabajo, así como también podrían llevarse los implementos necesarios para corroborar el estado de cada vehículo.

No obstante, parece que el Gobierno quiere evitar esta circunstancia y estaría dispuesto a renovar con Riteve siempre y cuando la empresa esté dispuesta a donar los equipos, terrenos, instalaciones y todo lo que tienen a su poder en el país.

«Hay una posibilidad que el Ejecutivo está valorando para nosotros poder extenderle el contrato pero bajo unos término muy especiales a la empresa Riteve, y los términos son que hasta no hayan firmado la donación de todas las estaciones, equipos, instalaciones, terrenos al Estado, hasta que no esté firmado lo antes posible y con caracter de que empieza a regir a partir del 15 de julio, hasta ese momento yo no me voy a sentar a negociar».

«El Rey de España puede llamar, el embajador de España puede llamar y quien usted quiera puede llamar, yo no me siento a negociar hasta que no esté firmada esa donación, porque ya todos pagamos por esos terrenos y por todas esas instalaciones, después de eso nos sentaremos a negociar», declaró Amador.