Bukele cree que están muy cerca de ganarle la guerra a las maras

Redacción – En el marco de su tercer aniversario como presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que su nación pasó desde su llegada al poder de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina, lo cuál lo enorgullece.

Bukele le rindió cuentas al pueblo salvadoreño y a los altos mandos políticos de su nación este pasado 1 de junio, donde muchos ciudadanos tuvieron acceso y llegaron con pancartas alusivas a su mandatario, al cuál idolatran y siguen por su gran gestión.

Una encuesta del Diario La Prensa Gráfica de El Salvador, declaró que un 87% de la población salvadoreña evalúa con buena nota gestión del presidente, que poco a poco le ha ido devolviendo la paz a las calles de los municipios y pueblos cuscatlecos.

Su mano dura contra las pandillas, reforzamiento en la seguridad con más personal en la Policía Nacional y Ejército, así como la compra de mejores insumos para los mismos, son parte de la clave del gobierno de Bukele, que tomó un país en escombros.

Incluso, en tres años de su mandato se registran 128 días sin homicidios, cifra récord en el El Salvador. Además, la guerra contra los mareros ha sido un éxito, ya que tienen más de 36 mil malandros tras las rejas, fortaleciendo así la tranquilidad del pueblo.

Este régimen de excepción, en vigor, habilitó la posibilidad de sacar de las calles a los criminales que mantenían sometida a la población honrada y trabajadora. Es por ello, que el jerarca cree que están a punto de ganar la guerra contra las pandillas.

Incluso, Bukele señala que en su nación es la que con menos homicidios se suscitaron en mayo, lo cuál los convierte en el país más seguro de Latinoamérica y así lo dejó ver en su discurso presidencial, donde resaltó lo hecho en materia de seguridad.

«Para seguir transformando nuestro país en todos los ámbitos necesitamos seguridad, la seguridad es transversal. Hace tres años, ¿Quién iba invertir en El Salvador, el país más inseguro del mundo? Nadie. Pero ahora, ¿Quién va invertir en el Salvador, el país más seguro de la región? Muchos. Las cifras se toman en cuenta anualizadas, pero si solo contamos mayo y no tomamos en cuenta la muerte de pandilleros, El Salvador se habría convertido en mayo en el país más seguro de América Latina.

17 homicidios en el mes, el país con la tasa per cápita más baja de homicidios de América Latina y si no contamos los pandilleros murieron al enfrentar nuestras fuerzas del orden. Pasar del país más inseguro del mundo al más seguro de América Latina no es cualquier cosa y no es porque estamos haciendo las cosas mal, antes la gente no podía abrir negocios ni visitar a sus seres queridos, solo porque vivían en la zona de la pandilla contraria, no iban los niños a las escuelas por lo mismo.

Si no tenemos seguridad de que servirían las tablets o computadoras, mejoras en el sistema de Salud, si nos van asesinar en la calle. Si no tenemos seguridad de que serviría tener el mejor aeropuerto de Centroamérica, de que serviría tener un nuevo Estadio Nacional o una biblioteca nacional, estoy hablando de obras nuestras. Para que todo funcione se debe tener como base la seguridad, solo así serían posibles las transformaciones y estamos transformando a El Salvador», afirmó Bukele.

Al final de su discurso, el pueblo salvadoreño gritó «relección, relección» esto en alusión de que quieren que Bukele siga al mando cuando termine su mandato el 1 de junio del 2024. Es decir, aún le quedan dos años más liderando al pulgarcito de Centroamérica.