Asegura que no es justo que solo critiquen las cosas malas y no reconozcan las buenas decisiones.

Redacción – Pilar Cisneros señaló de frente a los medios de comunicación que, ella considera, se han dedicado a atacar el proceder del Gobierno con menos de un mes a cargo del país.

Inclusive, la diputada y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo que este actuar de algún sector de la prensa es porque “su candidato no ganó”.

Además, la reconocida periodista considera que no es justo que los medios ataquen cada movimiento que hace la nueva administración encabezada por Rodrigo Chaves.

No obstante, la ahora legisladora reconoce que parte de las labores de los periodistas es señalar las cosas malas, pero también pide que reconozcan las buenas decisiones que tome el Presidente y su equipo.

“Hay algunos medios de comunicación que están súper enojados porque su candidato no ganó, entonces ahora ¿cuál es la táctica? Hacer ver que el Gobierno no funciona, que el Gobierno no sabe, que el Gobierno es inexperto”.

“Entonces, a mí me parece que como medio de comunicación no se vale el dar y dar, o sea, den, den cuando tienen que dar, ese ha sido nuestro trabajo toda la vida, reconozcan cuando hay que reconocer, eso no lo hacen”.

“Van y buscan el pelo en la sopa. Bueno, que sigan, ¿saben qué? Están cavando su propia tumba”, aseguró Cisneros en entrevista para el programa “Por Tres Razones” de radio Columbia.