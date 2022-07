Fue detenido en la localidad de San Jorge, en Cutris, San Carlos

Su captura se dio tras acciones de Fuerza Pública y OIJ en la zona

Redacción- El sospechoso de violar a una niña de 11 años en Pital de San Carlos, fue detenido este viernes.

Tras casi un día de estar en fuga, el hombre fue capturado en la localidad sancarleña de Boca Arenal.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública la tarde de este viernes, luego de que el hombre fuera arrestado por oficiales de la Fuerza Pública.

«En relación con el caso de una presunta violación ayer a una menor de edad en San Carlos, la Fuerza Pública acaba de detener en Boca Arenal al sospechoso de cometer esta agresión», detalló el MSP.

Luego del arresto, la policía mantiene detenido al hombre a la espera del Organismo de Investigación Judicial para que se realice el traslado a celdas judiciales.

El caso ocurrió este jueves por la mañana, cuando el hombre metió a la menor a la fuerza a su casa y la violó.

Justo antes de darse a la fuga, el papá de la niña fue a hablar con el sospechoso, quien le pidió perdón por lo que había hecho y que no lo denunciara.

«Hablo con él y le digo que por qué me le hizo eso a la chiquita y él, casi llorando, me suplicó que no le ponga la denuncia, que no llamara a la ley», dijo el papá a Repretel.

El hombre había huido por un piñal con dos menores, una hija de él y una hijastra; sin embargo, se desconoce el paradero de ambas.

Se consultó a Seguridad Pública sobre las menores, pero detallaron que al momento de la captura solo se ubicó al hombre.

«De momento se detuvo solamente al sujeto», informó Seguridad.

Por el momento no ha trascendido la identidad del sospechoso, pero se conoce que es de nacionalidad nicaragüense.