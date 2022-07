«Va a tener que poner alarma», bromeó la novia de Mauricio Hoffman

Redacción– Este domingo se llevó a cabo la segunda eliminación de Dancing with the Stars y María José «Majo» Ulate cuenta la tensión que vivió en esos momentos al escuchar la nominación de su novio el presentador Mauricio Hoffman.

«Cuando escuché que lo nominaron no me lo podía creer pero es que yo lo regaño mucho porque él no pide votos, yo le digo mi amor una historia, mi amor un post y nada, se le va la semana y por allá se acuerda», contó la maquillista a De Boca en Boca.

Mauricio y su pareja de baile Alhanna, al ritmo de Vals Vienesse, obtuvieron un total de 19 puntos en la cuarta gala de DWTS.

«Yo no soy muy usuario de las redes», mencionó Hoffman entre risas.

La pareja anunció que el próximo episodio de su podcast «Divagueando» se llamará»Mi novio el bailarín» y hablaran de la experiencia que ha sido DWTS tanto para Hoffman como para Majo.